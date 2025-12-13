السبت, 13-ديسمبر-2025 الساعة: 11:13 م - آخر تحديث: 11:04 م (04: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن مفاجأة غير متوقعة في حالة الطقس باليمن، خلال الساعات المقبلة

مفاجأة في طقس اليمن.. ترقبوا ما سيحدث!

المؤتمرنت -
مفاجأة في طقس اليمن.. ترقبوا ما سيحدث!
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن مفاجأة غير متوقعة في حالة الطقس باليمن، خلال الساعات المقبلة.

وتوقع الفلكي الشوافي "إسبوع استثنائي تتخلله بعض الأمطار الشتوية المتفرقة متفاوتة الشدة على بعض المناطق من المرتفعات الجبلية والسهول الساحلية".

وأشار الشوافي إلى "احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الهضاب الداخلية المحاذية خصوصاً بعد منتصف الأسبوع الجاري".

وحذّر الفلكي اليمني المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر، وطمأن المزارعين بأن "لا توقعات للصقيع".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: حمود السمه يطالب جمهوره بالدعاء لوالدته
عربي ودولي: قوات الاحتلال تجدد توغلها في القنيطرة
فنون ومنوعات: أول ظهور لتامر حسني بعد العملية الجراحية
عربي ودولي: منخفض "بيرون" يفاقم الكارثة في غزة
عربي ودولي: استمرار القتال بين تايلاند وكمبوديا
رياضة: بـ"الترجيحية".. الجزائر تودّع كأس العرب
علوم وتقنية: خطوات طبية فعّالة للوقاية من نزلات البرد؟
اقتصاد: الذهب يحافظ على مكاسبه
عربي ودولي: اقتحامات إسرائيلية واسعة في الضفة
ثقافة: (30) قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة
عربي ودولي: 1700 فلسطيني فقدوا أبصارهم في غزة
مجتمع مدني: 4 خطوات يومية تحمي قلبك من النوبة القاتلة
فنون ومنوعات: ياسمين عبد العزيز تواجه الأزمات بقوة
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط عالمياً
أخبار: 229 عملية في مخيم العيون بالحديدة
رياضة: الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب
عربي ودولي: المنخفض الجوي يفاقم مأساة غزة
عربي ودولي: الاحتلال يتوغل في القنيطرة ودرعا
أخبار: تحذير جديد من الإنذار المبكر
قضايا وآراء: كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
عربي ودولي: مفوض أممي: غزة تواجه أخطر صدمة نفسية
فنون ومنوعات: علاج الفنانين على نفقة الدولة
رياضة: "الفدائي" يودّع كأس العرب بالخسارة
اقتصاد: هبوط أسعار الذهب
علوم وتقنية: هل يمكن إبطاء الشيخوخة؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025