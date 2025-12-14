الأحد, 14-ديسمبر-2025 الساعة: 03:58 م - آخر تحديث: 03:53 م (53: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أداء مكاتب الصحة في المحافظات وسبل الارتقاء بخدماتها

مناقشة أداء مكاتب الصحة في المحافظات

المؤتمرنت -
مناقشة أداء مكاتب الصحة في المحافظات
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أداء مكاتب الصحة في المحافظات وسبل الارتقاء بخدماتها.

واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة الدكتور عبدالملك الصنعاني والدكتور عصام الرميمة ومديرو المكاتب بالمحافظات عبر الفيديو كونفرنس، الصعوبات والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي وسبل معالجتها للارتقاء بالخدمات الطبية والصحية وتجويدها.

وفي الاجتماع أكد الدكتور شيبان ضرورة رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات وتعزيز الرقابة والإشراف والمتابعة، واستشعار الجميع للمسؤولية لتعزيز دور القطاع الصحي في مواجهة التحديات.

ولفت إلى ضرورة رفع التقارير الشهرية من قبل مديري المكاتب والتي من خلالها يتم حل المشاكل التي تواجههم أولاً بأول.. مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود لتلافي القصور في مهام مكاتب الصحة وتحسين الخدمات في مختلف المرافق الصحية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
قضايا وآراء: تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
عربي ودولي: انفجار في مصفاة نفط شرقي دير الزور
رياضة: باريس يتجاوز اختبار ميتز بنجاح
رياضة: برشلونة يواصل الصدارة بثنائية رافينيا
اقتصاد: انخفاض أسعار النفط
رياضة: فوز ليفربول وتشيلسي في البريميرليغ
رياضة: ليفركوزن وفرانكفورت يستعيدان توازنهما
فنون ومنوعات: حمود السمه يطالب جمهوره بالدعاء لوالدته
عربي ودولي: قوات الاحتلال تجدد توغلها في القنيطرة
فنون ومنوعات: أول ظهور لتامر حسني بعد العملية الجراحية
عربي ودولي: منخفض "بيرون" يفاقم الكارثة في غزة
عربي ودولي: استمرار القتال بين تايلاند وكمبوديا
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70654
أخبار: البرد مستمر وتحذير جديد من البحر
رياضة: بـ"الترجيحية".. الجزائر تودّع كأس العرب
علوم وتقنية: خطوات طبية فعّالة للوقاية من نزلات البرد؟
اقتصاد: الذهب يحافظ على مكاسبه
عربي ودولي: اقتحامات إسرائيلية واسعة في الضفة
ثقافة: (30) قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة
عربي ودولي: 1700 فلسطيني فقدوا أبصارهم في غزة
مجتمع مدني: 4 خطوات يومية تحمي قلبك من النوبة القاتلة
فنون ومنوعات: ياسمين عبد العزيز تواجه الأزمات بقوة
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط عالمياً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025