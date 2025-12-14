المؤتمرنت -

مناقشة أداء مكاتب الصحة في المحافظات

ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أداء مكاتب الصحة في المحافظات وسبل الارتقاء بخدماتها.



واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة الدكتور عبدالملك الصنعاني والدكتور عصام الرميمة ومديرو المكاتب بالمحافظات عبر الفيديو كونفرنس، الصعوبات والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي وسبل معالجتها للارتقاء بالخدمات الطبية والصحية وتجويدها.



وفي الاجتماع أكد الدكتور شيبان ضرورة رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات وتعزيز الرقابة والإشراف والمتابعة، واستشعار الجميع للمسؤولية لتعزيز دور القطاع الصحي في مواجهة التحديات.



ولفت إلى ضرورة رفع التقارير الشهرية من قبل مديري المكاتب والتي من خلالها يتم حل المشاكل التي تواجههم أولاً بأول.. مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود لتلافي القصور في مهام مكاتب الصحة وتحسين الخدمات في مختلف المرافق الصحية.