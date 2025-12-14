الأحد, 14-ديسمبر-2025 الساعة: 08:30 م - آخر تحديث: 08:19 م (19: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، استشهاد القائد رائد سعيد سعد "أبو معاذ"، قائد ركن التصنيع العسكري

بعد استشهاد رائد سعد.. قرار بتعيين جديد لكتائب القسام

المؤتمرنت -
بعد استشهاد رائد سعد.. قرار بتعيين جديد لكتائب القسام
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، استشهاد القائد رائد سعيد سعد "أبو معاذ"، قائد ركن التصنيع العسكري، إثر عملية اغتيال نفذها الاحتلال الإسرائيلي أمس، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الكتائب في بيان لها، اليوم الأحد: "تزف إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية أحد رجالاتها الكبار وأحد أبرز قادتها العسكريين"، مشيرةً إلى أن "القائد الشهيد ارتقى مع عدد من إخوانه المقاومين خلال الغارة التي استهدفتهم".

وبيّنت الكتائب أن "قيادة القسام كلفت قائداً جديداً لتولي المهام التي كان يشغلها الشهيد أبو معاذ"، مشددةً على أن "مسيرة الجهاد والمقاومة لن تتوقف، وأن اغتيال القادة لن يضعف عزيمتنا بل سيزيدنا قوةً وصلابةً في مواجهة الاحتلال".

وأضاف البيان أن "حماس تدخل عامها الثامن والثلاثين وهي ماضية على درب الجهاد والعطاء والتضحية في سبيل الله، ومن أجل فلسطين وأقصاها، دفاعاً عن شعبنا وقضيتنا العادلة".

وشددت على أن "دماء القادة والمجاهدين ستبقى وقوداً لطريق المقاومة"، مضيفةً أن الاحتلال سيتحمل كامل المسؤولية عن هذا الاغتيال وما سيترتب عليه من ردود.

يُشار إلى أن سعد من أبرز قادة القسام التاريخيين، حيث شغل عضوية المجلس العسكري للكتائب منذ عام 2003، وكان يُعرف بقربه من القائد العام الراحل محمد الضيف، خلال فترات سابقة.

وتعرض سعد لعدة محاولات اغتيال إسرائيلية خلال السنوات الماضية، أبرزها عام 2006، حين استهدف سلاح الجو الإسرائيلي اجتماعاً للمجلس العسكري للكتائب، إلا أنه نجا من الغارة حينها، ثم اغتاله الاحتلال عبر استهداف سيارته غرب مدينة غزة، السبت 13 ديسمبر الجاري.








