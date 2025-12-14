الأحد, 14-ديسمبر-2025 الساعة: 10:02 م - آخر تحديث: 09:43 م (43: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - استعدوا.. هذه مفاجأة طقس اليمن خلال الساعات المقبلة

طقس الساعات المقبلة سيفاجئكم!

المؤتمرنت -
طقس الساعات المقبلة سيفاجئكم!
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً في المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية وهطول أمطار في المناطق الساحلية وأجزاء من المرتفعات الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يتوقع أن يكون الطقس بارداً أثناء الليل والصباح الباكر في مرتفعات محافظات البيضاء، شمال إب، ذمار، صنعاء، عمران، غرب الجوف، صعدة.

في حين قد يكون الطقس بارداً نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، تعز، لحج، الضالع، جنوب مأرب، أبين، شبوة، حضرموت.

وأشار المركز إلى إمكانية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.

ومن المتوقع طقس صحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها، وتنشط الرياح أحياناً في السواحل الغربية ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وقد تكون السماء خالية من السحب في المناطق الصحراوية والطقس بارداً أثناء الليل والصباح الباكر، وتنشط الرياح أحيانا تثير الأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الطقس البارد.

كما نبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب وذلك في الطرق والمنحدرات الجبلية .

ونبه كذلك مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 4 صيادين في غزة
فنون ومنوعات: عبلة كامل تطمئن جمهورها: بخير
رياضة: العراق إلى نهائي كأس الخليج
رياضة: إستوديانتس بطلاً للدوري الأرجنتيني
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
قضايا وآراء: تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
عربي ودولي: انفجار في مصفاة نفط شرقي دير الزور
رياضة: باريس يتجاوز اختبار ميتز بنجاح
رياضة: برشلونة يواصل الصدارة بثنائية رافينيا
اقتصاد: انخفاض أسعار النفط
رياضة: فوز ليفربول وتشيلسي في البريميرليغ
رياضة: ليفركوزن وفرانكفورت يستعيدان توازنهما
فنون ومنوعات: حمود السمه يطالب جمهوره بالدعاء لوالدته
عربي ودولي: قوات الاحتلال تجدد توغلها في القنيطرة
فنون ومنوعات: أول ظهور لتامر حسني بعد العملية الجراحية
عربي ودولي: منخفض "بيرون" يفاقم الكارثة في غزة
عربي ودولي: اغتيال قيادي بحماس في غارة على غزة
أخبار: النعيمي: التسويق الزراعي ركيزة أساسية
عربي ودولي: استمرار القتال بين تايلاند وكمبوديا
أخبار: النواب يُدين الأعمال التخريبية بالجنوب
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70654
أخبار: البرد مستمر وتحذير جديد من البحر
رياضة: بـ"الترجيحية".. الجزائر تودّع كأس العرب
علوم وتقنية: خطوات طبية فعّالة للوقاية من نزلات البرد؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025