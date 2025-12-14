الأحد, 14-ديسمبر-2025 الساعة: 11:32 م - آخر تحديث: 11:26 م (26: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - أعلن محافظ طولكرم عبد الله كميل مساء الأحد، قراراً عسكرياً إسرائيلياً جديداً، يقضي بهدم 25 بناية جديدة في مخيم نور شمس شرق

الاحتلال يقرر هدم 25 بناية في مخيم نور شمس

المؤتمرنت -
الاحتلال يقرر هدم 25 بناية في مخيم نور شمس
أعلن محافظ طولكرم عبد الله كميل مساء الأحد، قراراً عسكرياً إسرائيلياً جديداً، يقضي بهدم 25 بناية جديدة في مخيم نور شمس شرق المدينة الواقعة شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك مع تواصل العدوان الإسرائيلي على المخيم منذ أكثر من عشرة شهور وتهجير سكانه وهدم عدد كبير من منازله.

ودعا كميل في بيان صحافي، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية والسفارات بالتدخل الفوري والعاجل لوقف القرار.

وقال إن القرار "يأتي ضمن عمليات التدمير والتخريب الممنهجة التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم، وما نتج عنها من نزوح قسري لأهلنا من المخيمين".

وشهد مخيما طولكرم ونور شمس صيف هذا العام، أعمال هدم طالت أكثر من 100 مبنى ووحدة سكنية، بهدف تغيير معالمهما الجغرافية.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس منذ أكثر من عشرة أشهر، ما سبَّب تهجير أكثر من 40 ألفاً من سكانها، وتدمير مئات المنازل إضافة إلى البنى التحتية في تلك المخيمات، علاوة على استشهاد وإصابة العشرات واعتقال المئات.








