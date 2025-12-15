الإثنين, 15-ديسمبر-2025 الساعة: 04:20 م - آخر تحديث: 04:17 م (17: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفع عدد ضحايا عدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70 ألفاً و665 شهيداً، و171 ألفاً و145 مصاباً

70665 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
70665 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفع عدد ضحايا عدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70 ألفاً و665 شهيداً، و171 ألفاً و145 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، شهيدين، و6 مصابين، لافتة إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي وصلت حتى الآن إلى 393 شهيدا، و1068 مصابا.

كما ذكرت أن طواقم الدفاع المدني والأهالي تمكنوا منذ وقف الحرب قبل شهرين من انتشال 632 جثمانا لشهداء ارتقوا في غارات إسرائيلية على المباني السكنية، منوهة إلى أنه لا يزال هناك آلاف الضحايا تحت الركام.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
عربي ودولي: أوكرانيا ورسيا تتبادلان إسقاط المسيرات
رياضة: إنتر يستعيد الهيبة محلياً
رياضة: رودريغو ينقذ ألونسو من الإقالة
رياضة: البايرن ينجو من الخسارة في البوندسليغا
رياضة: سيتي يواصل مطاردة أرسنال بثلاثية
عربي ودولي: 3 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنان
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 4 صيادين في غزة
أخبار: القسام تؤكد استشهاد قائد التصنيع العسكري
فنون ومنوعات: عبلة كامل تطمئن جمهورها: بخير
رياضة: العراق إلى نهائي كأس الخليج
رياضة: إستوديانتس بطلاً للدوري الأرجنتيني
أخبار: مناقشة أداء مكاتب الصحة في المحافظات
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
قضايا وآراء: تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 70663
عربي ودولي: انفجار في مصفاة نفط شرقي دير الزور
رياضة: باريس يتجاوز اختبار ميتز بنجاح
رياضة: برشلونة يواصل الصدارة بثنائية رافينيا
اقتصاد: انخفاض أسعار النفط
رياضة: فوز ليفربول وتشيلسي في البريميرليغ
رياضة: ليفركوزن وفرانكفورت يستعيدان توازنهما
فنون ومنوعات: حمود السمه يطالب جمهوره بالدعاء لوالدته
أخبار: مفاجأة طقس اليمن.. عودة الأمطار!
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025