الجوف .. زراعة 17 ألف و600 هكتاراً بمحصول القمح

بلغت اجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح في محافظة الجوف للموسم الزراعي الجاري قرابة 17 ألف و600 هكتاراً.



وأوضح مسؤول القطاع الزراعي بالمحافظة ، مهدي الظمين،أن محافظة الجوف حققت قفزة نوعية في زراعة القمح، حيث بلغت المساحة المزروعة بهذا المحصول نحو 17 ألف و600 هكتاراً .



وِأشار إلى أنه تم زراعة مساحات واسعة من الحقول في الجوف بنحو 54 ألف كيس من بذور القمح لهذا العام، مقدمة من المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، إلى جانب بذور مجتمعية خاصة بإشراف ومتابعة القطاع الزراعي بالمحافظة.



وأفاد بأن عدد مزارعي القمح في هذا الموسم وصل إلى قرابة 7 آلاف و563 مزارعاً، مؤكداً أن هناك توسع كبير نتيجة وعي المزارعين وتسهيل الخدمات وقروض البذور، ما شجعهم على التوسع في زراعة القمح.



وعزا الظمين النجاحات التي تحققت في زراعة القمح، إلى الجهود المتواصلة التي تُبذل بتكاتف جهود الجميع وفي إطار موجهات القيادة الثورية لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والوصول بهذا القطاع الحيوي إلى الاكتفاء الذاتي.



ونوه بما تشهده محافظة الجوف من حراك تنموي زراعي بمساندة وتعاون الجمعيات التعاونية الزراعية وفروع القطاع الزراعي ومنسقي المديريات، لافتا إلى أن هذه الشراكة المجتمعية المثمرة ساهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.



