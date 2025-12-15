الإثنين, 15-ديسمبر-2025 الساعة: 05:48 م - آخر تحديث: 05:43 م (43: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - التقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اليوم، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في اليمن الدكتور أحمد بركة

الراعي يدعو لتعزيز وحدة الصف الفلسطيني

المؤتمرنت -
الراعي يدعو لتعزيز وحدة الصف الفلسطيني
التقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اليوم، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في اليمن الدكتور أحمد بركة.

واستعرض اللقاء المستجدات على الساحة الفلسطينية وما حققته المقاومة والشعب الفلسطيني، من ثبات وانتصار على العدو الصهيوني في معركة التصدي للعدوان والحصار الذي استهدف الشعب الفلسطيني وما يزال حتى اللحظة.

وفي اللقاء جددّ رئيس مجلس النواب تأكيد موقف اليمن الثابت والمساند والداعم للقضية الفلسطينية، والمجاهدين في غزة.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية كل الأحرار والشرفاء من أبناء الشعب اليمني الأبي وكل الأحرار من أبناء الأمة العربية والإسلامية، لافتًا إلى أن معركة الشعب الفلسطيني هي معركة كل أحرار الأمة وانتصارها هو انتصار للإمة.

وأوضح الأخ يحيى علي الراعي، أن موقف اليمن ملازم للقضية الفلسطينية منذ البداية، مشيرًا إلى أن اليمن يمثل المدد للأمة الإسلامية منذ فجر الإسلام، وهم أنصار الرسالة في كافة مراحل التاريخ.

وأكد استمرار الثبات والصمود حتى تحقيق النصر واستعادة كافة الأراضي والمقدسات وإعادة الاعتبار لكرامة الأمة المهدورة، منوهًا بما أظهرته فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة الجهاد الإسلامي من قدرات في إدارة المعركة والمواجهة مع العدو الصهيوني.

ودعا إلى تعزيز وحدة الصف الفلسطيني والعربي والإسلامي في مواجهة العدو الصهيوني ودول الهيمنة العالمي من خلال توحيد الخطاب الإعلامي والمواقف السياسية الداعمة لأي جهود تُبذل للتحرر من هيمنة دول الاستكبار والصلف العالمي.

بدوره، ثمن ممثل حركة الجهاد الإسلامي باليمن، دعم الجمهورية اليمنية قيادة وشعبًا للقضية الفلسطينية.

وقال :"نقدر موقف القيادة الثورية والسياسية الداعم والمساند للقضية الفلسطينية بشكل دائم"، مستعرضًا الأوضاع التي تعيشها غزة بعد أكثر من عامين من العدوان والحصار.

وحيا بركة، مواقف الشعب اليمني وقيادته المشرفة والداعمة للشعب الفلسطيني في وقت وقف البعض موقف المتفرج والمتآمر على الشعب الفلسطيني، معبراً عن أسفه لخذلان أنظمة التطبيع والعمالة المخزي.

ولفت إلى أن فلسطين هي جزء من الأمة واليمن أصبح اليوم يمتلك قراره وله تاريخ مشرف في دعم القضية الفلسطينية منذ بداياتها الأولى، مقدرًا عالياً دور مجلس النواب المعبر عن آمال وتطلعات الشعب اليمني وأبناء الأمة العربية والإسلامية.

وأكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي باليمن، ثبات المقاومة وصحوتها لمواجهة كافة المخططات والمؤامرات الصهيونية، مبينًا أن الشعب الفلسطيني والأمة بحاجة للتضامن وتعزيز وحدة الصف لمواجهة وإفشال كافة المؤامرات والتحديات.

وأضاف "أنه ومن خلال هذه المعركة تم إيصال رسالة للعدو الصهيوني بأن فلسطين موحدة بالرغم من مؤامراته ومساعيه للتفريق بين الفصائل الفلسطينية، وأنها مستمرة في مقاومة الاحتلال وإسقاط جميع مخططاته".

وتم التأكيد خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التضامن العربي الإسلامي ووحدة الصف الفلسطيني لدعم القضية الفلسطينية، وتعزيز مقاومة الشعب الفلسطيني لمواجهة المؤامرات والتحديات الصهيونية.

وفي ختام اللقاء سلّم ممثل حركة الجهاد الاسلامي في اليمن درع "طوفان الأقصى" مقدّم من الحركة في فلسطين وسرايا القدس لرئيس وأعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية تقديراً لمواقفهم الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية ومقاومتها الباسلة.








