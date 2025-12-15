الإثنين, 15-ديسمبر-2025 الساعة: 07:20 م - آخر تحديث: 07:06 م (06: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
لنوم أفضل... 9 فواكه غنية بالميلاتونين

لنوم أفضل... 9 فواكه غنية بالميلاتونين

المؤتمرنت -
لنوم أفضل... 9 فواكه غنية بالميلاتونين
الميلاتونين عبارة عن هرمون ينتجه الجسم بشكل طبيعي. يلعب هذا الهرمون دوراً حيوياً في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، المعروفة أيضاً بالإيقاع اليومي. إذا توقف جسمك عن إنتاج هذا الهرمون بشكل طبيعي، فيمكنك تناول المكملات الغذائية كبديل.

مع ذلك، هناك طريقة أخرى لزيادة مستوى الميلاتونين في جسمك، وهي تناول الفواكه الغنية به. يوضح الدكتور هاريش شافلي، اختصاصي اضطرابات النوم في مستشفيات غلين إيغلز، قائلاً: «الميلاتونين هرمون طبيعي معروف بتنظيم دورة النوم والاستيقاظ. فهو يساعد الجسم من خلال إرسال إشارات مختلفة، مثل وقت الراحة، مما يجعل النوم أعمق وأكثر انتظاماً».

9 فواكه غنية بالميلاتونين لنوم أفضل

الكرز: وُجد أن الكرز يرفع مستويات الميلاتونين، مما يؤثر إيجاباً على النوم. تُشير دراسات سابقة إلى أن الأشخاص الذين تناولوا عصير الكرز الحامض لمدة 7 أيام متتالية شهدوا زيادة ملحوظة في إجمالي وقت النوم.

العنب: وُجد أن العنب الطازج أو المنتجات المصنوعة منه، مثل عصير العنب وخل العنب، غنية بهرمون الميلاتونين. تناول العنب بعد العشاء أو في أي وقت من اليوم يُمكن أن يُعزز مستويات الميلاتونين، مما يُساعدك في النهاية على النوم بشكل أفضل.

الكيوي: فاكهة أخرى غنية بالميلاتونين هي الكيوي. أظهرت دراسات سابقة أن الأشخاص الذين تناولوا حبتين من الكيوي قبل النوم بساعة تقريباً لعدة أسابيع ناموا بشكل أسرع.

توت غوجي: تُزرع هذه الثمار الحمراء الصغيرة بشكل رئيسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وآسيا. وهي غنية بمضادات الأكسدة، ولذلك يُشير الخبراء إلى أن توت غوجي المجفف يُمكن أن يزيد من الميلاتونين.

الأناناس: فاكهة أخرى يُمكنك تجربتها لتعزيز هرمون النوم هي الأناناس.

الفراولة: تُعدّ الفراولة خياراً ممتازاً، إذ تُزوّد الجسم بجرعة من الميلاتونين. كما أنها مصدر غني بفيتامين «سي»، الضروري للنوم.

البرتقال: على غرار الأناناس، يُمكنك تناول البرتقال أو المنتجات المصنوعة منه لتحسين جودة نومك. يتوفر البرتقال بكثرة خلال فصل الشتاء، ويمكنك الاستفادة منه للحصول على فوائد الميلاتونين.

الموز: غني بالتريبتوفان، المعروف بدوره في دعم مسار تحويل السيروتونين إلى ميلاتونين. لا يحتوي الموز على الميلاتونين مباشرةً، ولكنه يُزوّد الجسم بالعناصر الغذائية التي تُحفّز إنتاجه.

الطماطم: يُعدّ تناول الطماطم طريقة رائعة أخرى لزيادة مستوى الميلاتونين. يُمكنك إضافتها إلى وجبات الإفطار أو الغداء أو العشاء.








