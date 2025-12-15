الإثنين, 15-ديسمبر-2025 الساعة: 08:53 م - آخر تحديث: 08:39 م (39: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمرنت -
انتشال 14 شهيداً من تحت الأنقاض في غزة
أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، عن انتشال 14 جثمانا لشهداء من تحت أنقاض منزل عائلة فلسطينية، دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على القطاع.

وأوضح الدفاع المدني في بيان، أن عمليات البحث والانتشال جرت وسط ظروف صعبة وإمكانات محدودة، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لانتشال جثامين الشهداء العالقين تحت الركام، تمهيدا لدفنهم بما يليق بكرامتهم.

وشدد على أن طواقمه في قطاع غزة لا تمتلك أي معدات إنقاذ ثقيلة، مضيفا:" تعمل طواقمنا في تنفيذ مهماتها بأدوات بدائية بسيطة، بعد أن دمر الاحتلال معظم مقدرات الجهاز وإمكاناته خلال الحرب".

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن بدء عمليات انتشال الشهداء من تحت أنقاض المنازل الصغيرة المدمرة في مدينة غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، بمشاركة الهيئة العربية لإعادة إعمار غزة ولجنة الطوارئ وإدارة الاستجابة السريعة والأدلة الجنائية والطب الشرعي ووزارتي الصحة والأوقاف وذوي الشهداء وتجمع القبائل.

وتتركز عمليات البحث تحت أنقاض منزل عائلة فلسطينية أخرى كان يضم نحو 60 شخصا بينهم أطفال ونساء وشيوخ.








