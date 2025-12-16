الثلاثاء, 16-ديسمبر-2025 الساعة: 04:42 م - آخر تحديث: 04:33 م (33: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
أخبار
المؤتمر نت - وفاة طفل رضيع في غزة نتيجة البرد

"صحة غزة": وفاة طفل رضيع بسبب البرد

المؤتمرنت -
"صحة غزة": وفاة طفل رضيع بسبب البرد
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن وفاة طفل رضيع بسبب البرد الشديد الذي يجتاح القطاع نتيجة المنخفض الجوي.

وقالت الوزارة، في بيان إن الطفل الرضيع محمد خليل أبو الخير (عمره أسبوعان) توفي نتيجة انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم بسبب البرد الشديد.

وأوضحت أن الطفل وصل إلى المستشفى قبل يومين وأُدخل العناية المركزة، إلا أنه فارق الحياة يوم أمس.

ويتعرض قطاع غزة ، لمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة تسبب في برد شديد وغرق الخيام، في ظل حصار صهيوني خانق يمنع دخول المساعدات إلى المواطنين والنازحين في القطاع.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.









