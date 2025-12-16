الثلاثاء, 16-ديسمبر-2025 الساعة: 04:42 م - آخر تحديث: 04:33 م (33: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
تحذير من سلالة جديدة من الإنفلونزا

تحذير من سلالة «فتاكة» من الإنفلونزا تجتاح العالم


تحذير من سلالة «فتاكة» من الإنفلونزا تجتاح العالم
أكدت مجموعة من الأطباء أن هناك سلالة جديدة «شرسة» من الإنفلونزا تجتاح العالم، محذرين من أعراضها الحادة.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد أشار الأطباء إلى أن «السلالة الفرعية كيه»(K) من متحورات فيروس الإنفلونزا «إيه إتش 3 إن 2» (A H3N2)، والتي ظهرت في عام 2025، هي السبب الرئيس وراء ارتفاع حالات الإصابة بالإنفلونزا عالمياً.

وفي مقابلة مع «فوكس نيوز»، كشف أحد هؤلاء الأطباء، وهو الدكتور نيل مانيار، أستاذ ممارسة الصحة العامة في جامعة نورث إيسترن ببوسطن، عن تفاصيل حول شدة هذه السلالة الجديدة في مراحلها المبكرة.

وقال: «يتضح جلياً أن هذه السلالة هي سلالة شرسة، وشديدة الخطورة. فقد تسببت في حالات مرضية خطيرة في بعض مناطق العالم التي انتشرت فيها، ونحن نشهد بالفعل موسم إنفلونزا حاداً بسببها».

ويبدو أن هذه السلالة تختلف عن سلالات الإنفلونزا السابقة، إذ تظهر أعراضها المعتادة بشكل أكثر حدة، مثل الحمى، والقشعريرة، والصداع، والإرهاق، والسعال، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف.

وأشار مانيار إلى أن لقاحات الإنفلونزا لهذا العام لا تستهدف هذه السلالة من الإنفلونزا.

وأضاف: «اللقاح مهم جداً، ولكن نظراً لعدم توافقه التام مع هذه السلالة، أعتقد أن هذا يُساهم أيضاً، إلى حد ما، في شدة الحالات التي نشهدها».

وتابع: «هناك قلق بالغ من أن يكون هذا الموسم صعباً بشكل خاص، سواء من حيث العدد الإجمالي للحالات، أو شدتها».

ونظراً لأن السلالة الفرعية «كيه» تختلف تماماً عن السلالات السابقة، أوضح مانيار أن المناعة الطبيعية تجاهها ستكون منخفضة بشكل كبير، مما يزيد من خطر الانتشار، وتفاقم الأعراض.

وينصح الطبيب بغسل اليدين باستمرار، وبشكل صحيح، مؤكداً أيضاً على ضرورة بقاء الأشخاص الذين يشعرون بتوعك -أو تظهر عليهم أعراض المرض- في المنزل.*وكالات








