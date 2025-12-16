المؤتمرنت -

تحذير من سلالة «فتاكة» من الإنفلونزا تجتاح العالم

أكدت مجموعة من الأطباء أن هناك سلالة جديدة «شرسة» من الإنفلونزا تجتاح العالم، محذرين من أعراضها الحادة.



وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد أشار الأطباء إلى أن «السلالة الفرعية كيه»(K) من متحورات فيروس الإنفلونزا «إيه إتش 3 إن 2» (A H3N2)، والتي ظهرت في عام 2025، هي السبب الرئيس وراء ارتفاع حالات الإصابة بالإنفلونزا عالمياً.



وفي مقابلة مع «فوكس نيوز»، كشف أحد هؤلاء الأطباء، وهو الدكتور نيل مانيار، أستاذ ممارسة الصحة العامة في جامعة نورث إيسترن ببوسطن، عن تفاصيل حول شدة هذه السلالة الجديدة في مراحلها المبكرة.



وقال: «يتضح جلياً أن هذه السلالة هي سلالة شرسة، وشديدة الخطورة. فقد تسببت في حالات مرضية خطيرة في بعض مناطق العالم التي انتشرت فيها، ونحن نشهد بالفعل موسم إنفلونزا حاداً بسببها».



ويبدو أن هذه السلالة تختلف عن سلالات الإنفلونزا السابقة، إذ تظهر أعراضها المعتادة بشكل أكثر حدة، مثل الحمى، والقشعريرة، والصداع، والإرهاق، والسعال، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف.



وأشار مانيار إلى أن لقاحات الإنفلونزا لهذا العام لا تستهدف هذه السلالة من الإنفلونزا.



وأضاف: «اللقاح مهم جداً، ولكن نظراً لعدم توافقه التام مع هذه السلالة، أعتقد أن هذا يُساهم أيضاً، إلى حد ما، في شدة الحالات التي نشهدها».



وتابع: «هناك قلق بالغ من أن يكون هذا الموسم صعباً بشكل خاص، سواء من حيث العدد الإجمالي للحالات، أو شدتها».



ونظراً لأن السلالة الفرعية «كيه» تختلف تماماً عن السلالات السابقة، أوضح مانيار أن المناعة الطبيعية تجاهها ستكون منخفضة بشكل كبير، مما يزيد من خطر الانتشار، وتفاقم الأعراض.



وينصح الطبيب بغسل اليدين باستمرار، وبشكل صحيح، مؤكداً أيضاً على ضرورة بقاء الأشخاص الذين يشعرون بتوعك -أو تظهر عليهم أعراض المرض- في المنزل.*وكالات

