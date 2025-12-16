المؤتمرنت -

الأمم المتحدة تُصدر تحذير عاجل بشأن غزة

حذّرت الأمم المتحدة من تزايد خطر تعرّض المواليد الجدد في قطاع غزة لانخفاض حاد في حرارة أجسامهم، في ظل موجة برد قارس تضرب القطاع، واستمرار القيود "الإسرائيلية" التي تعيق دخول المساعدات الإنسانية، ما يفاقم معاناة مئات الآلاف من النازحين.



وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، إن الأمطار الغزيرة والطقس شديد البرودة خلال الأيام الماضية زادا من حدّة الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلًا، محذرًا من أن خطر تجمّد الأطفال حديثي الولادة بات مقلقًا على نحو متصاعد، حسب وكالة "قدس برس".



وبيّن أن الأمم المتحدة وشركائها يواصلون توزيع مجموعات مساعدات مخصّصة للوقاية من حالات انخفاض حرارة الجسم، إلى جانب الجهود المبذولة لإيصال المساعدات إلى الأسر الفلسطينية الأشد ضعفًا، رغم العراقيل الكبيرة التي تواجه فرق الإغاثة على الأرض.



ولفت حق إلى أنه جرى خلال الأسبوع الماضي توزيع نحو 3800 خيمة و4600 غطاء مشمّع، إضافة إلى حزم تحتوي على مواد غذائية أساسية ولوازم للنظافة الصحية، إلا أن الشركاء الإنسانيين اضطروا منذ يوم الجمعة الماضي إلى تقليص نطاق عمليات الإغاثة بسبب عدم السماح بدخول كميات كافية من الإمدادات.



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

