هل يخفي طقس اليمن مفاجآت غير متوقعة؟

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية، وهطول أمطار على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن المتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في مرتفعات محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع وشمال إب، وباردة نسبياً في مرتفعات الجوف، مأرب، حضرموت، شبوة، الضالع، تعز، ريمة، المحويت وحجة.



بينما تتشكل قطع من السحب الركامية التي قد يرافقها هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء.



ويُحتمل أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع هطول أمطار خفيفة على السواحل الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وأقصى سرعة لها 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وفي المناطق الصحراوية قد تكون الأجواء صحوة وباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.



ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة.



كما نبه سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب، ومرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.