كشفت وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية، أن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة خلّفت دماراً واسعاً طال 352 ألف وحدة سكنية

وزير فلسطيني: الاحتلال دمر 352 ألف وحدة سكنية

المؤتمرنت -
وزير فلسطيني: الاحتلال دمر 352 ألف وحدة سكنية
كشفت وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية، أن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة خلّفت دماراً واسعاً طال 352 ألف وحدة سكنية، وسط تحديات كبيرة تواجه عملية إعادة الإعمار.

وأوضح وزير الأشغال الفلسطيني، عاهد فائق بسيسو، لإذاعة "صوت فلسطين"، أن "نحو 200 ألف وحدة سكنية دُمّرت كلياً، فيما تعرّضت 60 ألف وحدة لدمار جزئي"، في وقت يضرب فيه القطاع منخفض جوي عاصف فاقم معاناة النازحين وأغرق مستشفى الشفاء وآلاف الخيام.

وأشار وزير الأشغال إلى أن "التحديات تشمل تدمير البنية التحتية ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والآليات الثقيلة اللازمة لإزالة نحو 60 مليون طن من الركام، إضافة إلى التحكّم الإسرائيلي بنوعية المواد مزدوجة الاستخدام، ما يعرقل إدخال مستلزمات الإيواء، بينها الخيام".

ولفت إلى أن إسرائيل دمّرت خلال الحرب ما بين 90 و95% من المعدّات الثقيلة في القطاع، ما يحول دون رفع الركام، متهماً الاحتلال بـ"التنصّل من التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار وبروتوكوله الإنساني، ولا سيّما إدخال مئات الآليات الثقيلة".

وقال بسيسو إن الحكومة الفلسطينية حدّدت، ضمن خطة "التعافي المبكر"، "294 منطقة لإقامة مراكز إيواء للنازحين و10 مناطق لتجميع الركام، فيما كانت الحكومة قد عمّمت البرنامج التنفيذي لخطة التعافي والإعمار على الدول والمؤسسات الدولية المعنية".

وبحسب معطيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دمّرت حرب الإبادة التي استمرت عامين، نحو 90% من البنى التحتية المدنية، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

وتندرج عملية الإعمار ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مواصلة إسرائيل عرقلة البدء بها، في حين أنهى الاتفاق العدوان الذي خلّف أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح.








