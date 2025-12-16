ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70667

الثلاثاء, 16-ديسمبر-2025 الساعة: 09:15 م - آخر تحديث: 09:12 م (12: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
المؤتمر نت - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70 ألفاً و667 شهيداً، و171 ألفاً و151 مصاباً

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70 ألفاً و667 شهيداً، و171 ألفاً و151 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، باستشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما برصاص الاحتلال في مدينة رفح والآخر جراء انهيار جزئي لمبنى متضرر من حرب الإبادة الإسرائيلية بفعل الأجواء العاصفة المرافقة لمنخفض جوي، فيما توفي طفل فلسطيني رضيع نتيجة إصابته بانخفاض حاد في درجة الحرارة.

كما نوهت إلى مواصلة فرق الدفاع المدني البحث عن جثامين ضحايا آخرين تحت الأنقاض رغم قلة التجهيزات والمعدات اللازمة وصعوبة الأجواء المناخية التي تضرب القطاع هذه الأيام.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي عقب انسحاب الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.








