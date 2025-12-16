الأربعاء, 17-ديسمبر-2025 الساعة: 12:17 ص - آخر تحديث: 12:01 ص (01: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حاليا بلغ نحو 9300

9300 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

المؤتمرنت -
9300 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال
كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حاليا بلغ نحو 9300، أغلبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين.

وأوضحت المؤسسات في بيان مشترك اليوم، أن هذه المعطيات تستند إلى ما ورد عن مؤسسات الأسرى، وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى بداية شهر ديسمبر الحالي، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الكيان الإسرائيلي وحركة حماس قد تبادلا أسرى وجثامين، عقب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.








