الأربعاء, 17-ديسمبر-2025 الساعة: 05:00 م - آخر تحديث: 04:29 م (29: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى اللواء الدكتور عبدالله عبده قيران عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، في وفـاة شقيقته

لبوزة يعزي اللواء عبدالله قيران

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي اللواء عبدالله قيران
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى اللواء الدكتور عبدالله عبده قيران عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، في وفـاة شقيقته الفاضلة.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته للواء عبدالله قيران وكافة أفراد الأسرة في هذا المصاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة إلى ثمن نهائي كأس الملك
اقتصاد: الدولار قرب أدنى مستوى
رياضة: تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الرابطة
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
عربي ودولي: الحكم بإعدام مسؤول صيني رفيع
عربي ودولي: غزة.. انتشال 30 شهيدا من تحت الأنقاض
عربي ودولي: توغل إسرائيلي جديد بريف القنيطرة
مجتمع مدني: بدء فعاليات المؤتمر العلمي الثامن للقلب
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70667
رياضة: منتخب العراق وصيفاً لكأس الخليج
اقتصاد: ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
عربي ودولي: روسيا تدمر 83 مسيرة أوكرانية
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: الأرصاد يجذر من أجواء باردة نسبياً
مجتمع مدني: أسبوع خيري للجراحة العامة بصنعاء
عربي ودولي: الأمم المتحدة تُصدر تحذير بشأن غزة
أخبار: تحذير من سلالة جديدة من الإنفلونزا
فنون ومنوعات: أصغر خرّيجة ثانوية
علوم وتقنية: فوائد القرنفل في تحسين صحة الكبد
عربي ودولي: وفاة طفل رضيع في غزة نتيجة البرد
فنون ومنوعات: تأجيل محاكمة فضل شاكر
رياضة: الأردن يواجه المغرب في نهائي العرب
مجتمع مدني: علامة مبكرة لتطور مرض السكري
علوم وتقنية: ما المشروب الأفضل لصحة العظام؟
عربي ودولي: تواصل المعارك بين تايلاند وكمبوديا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025