لبوزة يعزي اللواء عبدالله قيران

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى اللواء الدكتور عبدالله عبده قيران عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، في وفـاة شقيقته الفاضلة.



وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته للواء عبدالله قيران وكافة أفراد الأسرة في هذا المصاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".