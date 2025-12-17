المؤتمرنت -

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستعمرون، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي واصلت فرض التضييق والإجراءات المشددة التي تعيق وتعرقل دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، في رابع أيام ما يسمى عيد الأنوار العبري.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلا عن مصادر فلسطينية، بأن 689 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.



وتأتي الاقتحامات في إطار مساعي الاحتلال لطمس الهوية الإسلامية والتاريخية للقدس، وتنفيذ خططها للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.