الأربعاء, 17-ديسمبر-2025 الساعة: 05:01 م - آخر تحديث: 04:29 م (29: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70 ألفاً و668 شهيداً، و171 ألفاً و152 مصاباً

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 70668

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 70668
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70 ألفاً و668 شهيداً، و171 ألفاً و152 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، شهيدا جديدا، وإصابة واحدة، لافتة إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي وصلت حتى الآن إلى 394 شهيدا، و1075 مصابا.

كما ذكرت أن طواقم الدفاع المدني والأهالي تمكنوا منذ اتفاق وقف إطلاق النار من انتشال 634 جثمانا لشهداء ارتقوا في غارات إسرائيلية على المباني السكنية، منوهة إلى أنه لا يزال هناك آلاف الضحايا تحت الركام.

وأشارت إلى وفاة مواطن نتيجة انهيار منزل عليه جراء المنخفض الأخير وبذلك تكون الحصيلة النهائية للمنخفضات 12 حالة وفاة، منها 11 بسبب انهيار المباني الآيلة للسقوط وحالة واحدة بسبب البرد الشديد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة إلى ثمن نهائي كأس الملك
اقتصاد: الدولار قرب أدنى مستوى
رياضة: تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الرابطة
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
عربي ودولي: الحكم بإعدام مسؤول صيني رفيع
عربي ودولي: غزة.. انتشال 30 شهيدا من تحت الأنقاض
عربي ودولي: توغل إسرائيلي جديد بريف القنيطرة
مجتمع مدني: بدء فعاليات المؤتمر العلمي الثامن للقلب
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70667
رياضة: منتخب العراق وصيفاً لكأس الخليج
اقتصاد: ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
عربي ودولي: روسيا تدمر 83 مسيرة أوكرانية
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: الأرصاد يجذر من أجواء باردة نسبياً
مجتمع مدني: أسبوع خيري للجراحة العامة بصنعاء
عربي ودولي: الأمم المتحدة تُصدر تحذير بشأن غزة
أخبار: تحذير من سلالة جديدة من الإنفلونزا
فنون ومنوعات: أصغر خرّيجة ثانوية
علوم وتقنية: فوائد القرنفل في تحسين صحة الكبد
عربي ودولي: وفاة طفل رضيع في غزة نتيجة البرد
فنون ومنوعات: تأجيل محاكمة فضل شاكر
رياضة: الأردن يواجه المغرب في نهائي العرب
مجتمع مدني: علامة مبكرة لتطور مرض السكري
علوم وتقنية: ما المشروب الأفضل لصحة العظام؟
عربي ودولي: تواصل المعارك بين تايلاند وكمبوديا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025