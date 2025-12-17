المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يُعزي خالد الديني بوفاة عمه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ خالد سعيد الديني عضو اللجنة العامة للمؤتمر، في وفاة عمه صالح سالم الديني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة بالعطاء.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للأستاذ خالد الديني، وأولاد الفقيد وبقية أفراد الأسرة وآل الديني كافة في محافظة حضرموت بهذا المصاب.. مبتهلاً إلى المولى جلّت قدرته أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".