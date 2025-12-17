الأربعاء, 17-ديسمبر-2025 الساعة: 08:07 م - آخر تحديث: 07:52 م (52: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أدان المجلس السياسي الأعلى، بأشد العبارات الجريمة المشينة التي أقدم عليها أحد المرشحين الأمريكيين بالإساءة إلى القرآن

السياسي الأعلى يدين الإساءة الأمريكية للقرآن

المؤتمرنت -
السياسي الأعلى يدين الإساءة الأمريكية للقرآن
أدان المجلس السياسي الأعلى، بأشد العبارات الجريمة المشينة التي أقدم عليها أحد المرشحين الأمريكيين بالإساءة إلى القرآن الكريم، كتاب الله الخالد، ومصدر الهداية والنور للبشرية جمعاء.

واعتبر المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه اليوم، هذه الجريمة اعتداءً سافراً على أقدس مقدسات المسلمين، واستفزازا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في مختلف أنحاء العالم.

وأكد أن هذه الجريمة ليست حادثة فردية معزولة، بل تأتي في سياق نهج عدائي ممنهج تتبناه قوى الاستكبار العالمي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، يستهدف الإسلام ورموزه، ويسعى للنيل من مكانة القرآن الكريم، وتشويه هويّة الأمة الإسلامية، ضمن حرب ثقافية وإعلامية موازية لما يُمارَس من عدوان وجرائم وانتهاكات في فلسطين وسائر المنطقة.

وحمل المجلس السياسي الأعلى الإدارة الأمريكية المسؤولية السياسية والأخلاقية عن السماح بمثل هذه الممارسات الاستفزازية.. مؤكدا أن الإساءة إلى القرآن الكريم لن تنل من قدسيته، ولن تُضعف ارتباط الأمة به، بل ستزيد المؤمنين تمسكاً بدينهم، ووعياً بحقيقة المشروع العدائي الذي يستهدفهم في دينهم وسيادتهم وكرامتهم.

وأهاب بأبناء شعبنا اليمني العظيم الاستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدرالدين الحوثي (يحفظه الله) بالتحرك العملي وتنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة والخروج الكبير يوم الجمعة القادم، للتعبير عن غضبه ورفضه لهذه الإساءات، والارتباط العميق بالقرآن الكريم، والعمل على حماية مقدسات الأمة.








