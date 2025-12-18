الخميس, 18-ديسمبر-2025 الساعة: 03:54 م - آخر تحديث: 03:46 م (46: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وهطول أمطار متفرقة

بارد وماطر.. هذا هو طقس الساعات المقبلة؟

المؤتمرنت -
بارد وماطر.. هذا هو طقس الساعات المقبلة؟
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية والجنوبية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في مرتفعات محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء الضالع ومرتفعات لحج وأبين وشمال إب.

في حين قد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات الجوف، مأرب، حضرموت، شبوة، تعز، ريمة، المحويت وحجة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

ودعا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى أخذ الحيطة والحذر.








