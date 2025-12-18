المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الشيخ أحمد الواقدي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ أحمد محمد عبدالله الواقدي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، في وفاة نجله محمد إثر حادث مروري مؤسف.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ أحمد الواقدي وأفراد الأسرة وآل الواقدي كافة في مديرية صباح محافظة البيضاء بهذا المصاب.. سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ..