المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70669

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى 70,669 شهيدًا فلسطينيا و 171,165 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية شهيد واحد جديد و13 إصابة.



ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 395، وإجمالي الإصابات 1,088، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض 634.



وذكرت الوزارة أن عدد ما وصل للمستشفيات من الوفيات نتيجة البرد والمنخفض الجوي ارتفع إلى 13 حالة، بعد وفاة الطفل الرضيع سعيد اسعيد عابدين البالغ شهر من العمر نتيجة البرد الشديد.



وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.