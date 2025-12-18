الخميس, 18-ديسمبر-2025 الساعة: 05:26 م - آخر تحديث: 05:22 م (22: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
15 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

15 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
15 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة
رصد مركز معلومات فلسطين (معطى)، 15 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً، في الضفة الغربية المحتلة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز، في تقرير احصائي أصدره اليوم الخميس، أن عمليات المقاومة والحراكات النوعية والشعبية تنوعت بين محاولة دهس واحدة، وعملية تفجير عبوات ناسفة، وتصدٍ لاعتداءات مستوطنين، ومظاهرة واحدة، بالإضافة إلى 11 مواجهة بأشكال متعددة.

يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه من اعتداءاتهم الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.








