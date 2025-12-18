المؤتمرنت -

الأمم المتحدة: 200 منظمة تحذر من انهيار العمليات الإغاثية بغزة

حذرت الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة إغاثية محلية ودولية، اليوم الخميس، من أن العمليات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، تواجه خطر الانهيار إذا لم تزل سلطات العدو الإسرائيلي العراقيل التعسفية والمسيسة للغاية التي تعترض عمل المنظمات.



وأوضح بيان مشترك للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، أن العشرات من المنظمات الدولية مهددة بإلغاء تسجيلها بحلول 31 ديسمبر الجاري، ما سيجبرها على إغلاق عملياتها خلال 60 يوماً، وفقا لوكالة "قدس برس”.



وقال البيان أن هذا الإجراء سيكون له "تأثير كارثي على توفير الخدمات الأساسية والضرورية للسكان".



وأشار إلى أن المنظمات غير الحكومية الدولية تشغّل أو تدعم غالبية المستشفيات الميدانية ومراكز الرعاية الصحية الأساسية، وتستجيب للطلبات العاجلة لتوفير المأوى وخدمات المياه والصرف الصحي، كما تعمل على حماية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، فضلاً عن الأنشطة الحرجة للتعامل مع الألغام.



وأوضح أن الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية وبعض المنظمات تم إعادة تسجيلها في إطار نظام بدأ العمل به في مارس، إلا أن العراقيل الإدارية المستمرة أعاقت إيصال ملايين الدولارات من الإمدادات الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية ومستلزمات النظافة والمساعدات لإعادة المأوى، إلى المحتاجين.



وأكد البيان أن "الأمم المتحدة لن تتمكن من سد فجوة انهيار عمليات المنظمات الدولية إذا أُلغي تسجيلها، ولا يمكن لأي جهة أخرى أن تحل محلها خارج المبادئ الإنسانية الراسخة".



وشدد على أن "إيصال المساعدات الإنسانية ليس خياراً أو أمراً سياسياً، بل يجب السماح بوصولها إلى الفلسطينيين دون أي تأخير إضافي".

