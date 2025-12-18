الخميس, 18-ديسمبر-2025 الساعة: 05:26 م - آخر تحديث: 05:22 م (22: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - تحذيرات من انهيار العمل الاغاثي بعزة

الأمم المتحدة: 200 منظمة تحذر من انهيار العمليات الإغاثية بغزة

المؤتمرنت -
الأمم المتحدة: 200 منظمة تحذر من انهيار العمليات الإغاثية بغزة
حذرت الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة إغاثية محلية ودولية، اليوم الخميس، من أن العمليات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، تواجه خطر الانهيار إذا لم تزل سلطات العدو الإسرائيلي العراقيل التعسفية والمسيسة للغاية التي تعترض عمل المنظمات.

وأوضح بيان مشترك للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، أن العشرات من المنظمات الدولية مهددة بإلغاء تسجيلها بحلول 31 ديسمبر الجاري، ما سيجبرها على إغلاق عملياتها خلال 60 يوماً، وفقا لوكالة "قدس برس”.

وقال البيان أن هذا الإجراء سيكون له "تأثير كارثي على توفير الخدمات الأساسية والضرورية للسكان".

وأشار إلى أن المنظمات غير الحكومية الدولية تشغّل أو تدعم غالبية المستشفيات الميدانية ومراكز الرعاية الصحية الأساسية، وتستجيب للطلبات العاجلة لتوفير المأوى وخدمات المياه والصرف الصحي، كما تعمل على حماية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، فضلاً عن الأنشطة الحرجة للتعامل مع الألغام.

وأوضح أن الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية وبعض المنظمات تم إعادة تسجيلها في إطار نظام بدأ العمل به في مارس، إلا أن العراقيل الإدارية المستمرة أعاقت إيصال ملايين الدولارات من الإمدادات الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية ومستلزمات النظافة والمساعدات لإعادة المأوى، إلى المحتاجين.

وأكد البيان أن "الأمم المتحدة لن تتمكن من سد فجوة انهيار عمليات المنظمات الدولية إذا أُلغي تسجيلها، ولا يمكن لأي جهة أخرى أن تحل محلها خارج المبادئ الإنسانية الراسخة".

وشدد على أن "إيصال المساعدات الإنسانية ليس خياراً أو أمراً سياسياً، بل يجب السماح بوصولها إلى الفلسطينيين دون أي تأخير إضافي".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
فنون ومنوعات: حبس محمد رمضان لسنتين؟
رياضة: سان جيرمان بطلاً لكأس القارات
اقتصاد: النفط يصعد بأكثر من 1%
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
فنون ومنوعات: حادث مروع يودي بحياة فنانة شهيرة
عربي ودولي: توغل إسرائيلي جديد جنوبي سوريا
أخبار: 17 وفاة.. حصيلة المنخفض الجوي بغزة
أخبار: الشوافي يزفّ خبراً ساراً لليمنيين
مجتمع مدني: جامعة العلوم تندد بالإساءة الأمريكية للقرآن
أخبار: عودة 31 صياداً من إريتريا إلى الحديدة
أخبار: اليمن يدين الإساءة الأمريكية للقرآن
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي خالد الديني
أخبار: صنعاء تدعو لخروج مليوني الجمعة
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 70668
رياضة: برشلونة إلى ثمن نهائي كأس الملك
اقتصاد: الدولار قرب أدنى مستوى
عربي ودولي: مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار: لبوزة يعزي اللواء عبدالله قيران
رياضة: تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الرابطة
عربي ودولي: 9300 أسير فلسطيني بسجون الاحتلال
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
عربي ودولي: الحكم بإعدام مسؤول صيني رفيع
عربي ودولي: غزة.. انتشال 30 شهيدا من تحت الأنقاض
عربي ودولي: توغل إسرائيلي جديد بريف القنيطرة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025