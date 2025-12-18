الخميس, 18-ديسمبر-2025 الساعة: 06:57 م - آخر تحديث: 06:47 م (47: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
تلقى النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الأمين العام الشيخ يحيى علي الراعي، برقية تهنئة من ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في اليمن، معاذ أبو شمالة، بمناسبة تعيينه

الراعي يتلقى برقية تهنئة من ممثل حماس

المؤتمرنت -
الراعي يتلقى برقية تهنئة من ممثل حماس
تلقى النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الأمين العام الشيخ يحيى علي الراعي، برقية تهنئة من ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في اليمن، معاذ أبو شمالة، بمناسبة تعيينه أميناً عاماً للمؤتمر.

وأعرب أبو شمالة في البرقية عن أصدق التهاني والتبريكات للشيخ يحيى الراعي بمناسبة نيله الثقة وتعيينه أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العام، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهامه الوطنية والتنظيمية.

ينشر "المؤتمرنت" فيما يلي نص البرقية:

الشيخ/ يحيى بن علي الراعي
النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام - الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام - حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) - مكتب اليمن أطيب تحياتها، ويسرنا أن نتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة نيلكم الثقة وتعيينكم أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العام.
متمنيين لكم دوام التوفيق والسداد في مهامكم لما فيه خدمة الوطن وتحقيق الأزدهار لحزبكم العريق حزب المؤتمر الشعبي العام، وتوطيد العلاقة بين المؤتمر وحركة حماس بما يخدم القضية الفلسطينية العادلة ويحقق تطلعات أمتنا في تحرير مقدساتها.

سائلين المولى عز وجل أن يجمعنا وإياكم في صلاة بالمسجد الأقصى المبارك عزيزاً محرراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير؛؛؛

أ/ معاذ أبو شمالة
ممثل حركة (حماس) في الجمهورية اليمنية








