إقرأ في المؤتمر نت
العاصفة تفاقم معاناة سكان غزة
أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 55 ألف عائلة فلسطينية تضررت من العاصفة الأخيرة التي ضربت قطاع غزة، وتسبّبت في دمار واسع لممتلكات المدنيين وأماكن إيوائهم، فيما أدى البرد الشديد إلى وفاة عدد من الأطفال، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يقدّر أن نحو 55 ألف عائلة في مختلف أنحاء غزة تأثرت حتى الآن بالأمطار الأخيرة، وأن ممتلكاتها وأماكن إيوائها تضررت أو دُمّرت بسبب العاصفة".

وأوضح أن العواصف تسببت أيضاً في تضرر عشرات المساحات الصديقة للأطفال، ما أدى إلى تعطّل أنشطة الحماية لنحو 30 ألف طفل.

البرد يقتل الأطفال والمنازل تنهار
وارتفع عدد ضحايا المنخفض الجوي والبرد القارس في القطاع إلى 13 وفاة، وفق ما أفادت به وزارة الصحة. وأعلن مجمع ناصر الطبي وفاة الطفل سعيد عابدين (29 يوماً) في مواصي خان يونس جنوب القطاع بسبب البرد، ما يرفع عدد الأطفال المتوفين نتيجة الأجواء الباردة إلى أربعة.

بدورها، حذّرت اللجنة الدولية لـ"الصليب الأحمر" من أن "الأحوال الجوية القاسية في قطاع غزة تتسبب في انهيار مبان متضررة"، مشيرة إلى وقوع خسائر بشرية جراء ذلك.

وأضافت أن تدهور الأحوال المناخية "يزيد من خطورة الأوضاع الإنسانية، خصوصاً في المناطق التي تعرّضت لدمار واسع"، مطالبةً بتسريع إيصال مساعدات الإيواء لحماية المدنيين.

وقالت الأمم المتحدة الاثنين إن نحو 1.3 مليون شخص يحتاجون حالياً إلى مساعدات متعلقة بالمأوى في غزة، محذّرة من تزايد مخاطر الإصابة بانخفاض حرارة الجسم.

وأضافت الأمم المتحدة أن الأطفال الرضّع يواجهون "خطراً مرتفعاً" بشكل خاص جرّاء الظروف الشتوية جراء تعرضهم لظروف إنسانية مأساوية.

وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها غزة خلال الأيام الأخيرة قد فاقمت من قسوة الظروف المعيشية في منطقة دمرت جراء القصف الإسرائيلي المكثف، وأدت إلى غرق خيام مكونة من مواد بدائية.

الاحتلال يواصل عدوانه
ميدانياً، استمرت خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار لليوم الـ69. وأُصيب ليل أمس مواطنان بنيران آليات الاحتلال أثناء استهداف النازحين في مخيم حلاوة شمالي بلدة جباليا.

كذلك، أصيب 11 فلسطينياً نتيجة استهداف قوات الاحتلال تجمّعاً قرب مفرق السامر في مدينة غزة، بعد ما وصفه العدو بـ"انحراف قذيفة مدفعية لمسافة أربعة كيلومترات عن مسارها".

وسُجّل فجر اليوم دويّ انفجار ضخم نتيجة تفجير مربع سكني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية للمدينة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية شرق خان يونس، وفتحت البوارج الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه سواحل مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استُشهد فلسطيني وأُصيب 13 آخرين، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في القطاع.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بلغ عدد الشهداء 394 شهيداً و1075 مصاباً، في حين جرى انتشال 634 جثمان شهيد من تحت الأنقاض.

أما منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، فارتفعت الحصيلة إلى 70,669 شهيداً و171,152 مصاباً.








