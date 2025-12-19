المؤتمرنت -

احذروا الطقس.. برد وأمطار وضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والسواحل الجنوبية والشرقية، وأجواء بادرة وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في مرتفعات محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات لحج وأبين، وباردة نسبياً في مرتفعات الجوف، مأرب، حضرموت، شبوة، تعز، إب، ريمة، المحويت وحجة.



وهطلت يوم أمس أمطار متفرقة شملت أجزاء من محافظات الحديدة وريمة وذمار والضالع وشبوة وحضرموت.



ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى توخي الحيطة والحذر.



ونبه سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.



كما نبه المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.