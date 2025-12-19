الجمعة, 19-ديسمبر-2025 الساعة: 08:52 م - آخر تحديث: 08:45 م (45: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والسواحل الجنوبية والشرقية، وأجواء بادرة

احذروا الطقس.. برد وأمطار وضباب

المؤتمرنت -
احذروا الطقس.. برد وأمطار وضباب
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والسواحل الجنوبية والشرقية، وأجواء بادرة وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في مرتفعات محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات لحج وأبين، وباردة نسبياً في مرتفعات الجوف، مأرب، حضرموت، شبوة، تعز، إب، ريمة، المحويت وحجة.

وهطلت يوم أمس أمطار متفرقة شملت أجزاء من محافظات الحديدة وريمة وذمار والضالع وشبوة وحضرموت.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى توخي الحيطة والحذر.

ونبه سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.

كما نبه المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: روسيا تعترض 94 مسيرة أوكرانية
مجتمع مدني: اختتام مؤتمر القلب الثامن في صنعاء
علوم وتقنية: بطاريات ليثيوم.. "محلي" يُنافس العالمية
رياضة: نابولي إلى نهائي السوبر الإيطالي
علوم وتقنية: حرقة المعدة.. لا تهملها!
رياضة: المغرب بطل كأس العرب للمرة الثانية
فنون ومنوعات: مداهمات أمنية تطال منازل 7 مشاهير
رياضة: ريال مدريد يبلغ ثمن نهائي كأس الملك
اقتصاد: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو
عربي ودولي: العاصفة تفاقم معاناة سكان غزة
اقتصاد: تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية
فنون ومنوعات: وفاة أشهر مراسل حربي
فنون ومنوعات: اكتشاف آثار أقدام ديناصورات
فنون ومنوعات: العثور على طائرة مفقودة
عربي ودولي: 15 عملاً مقاوماً بالضفة في 24 ساعة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70669
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
أخبار: عامة المؤتمر تدين الإساءات للقرآن وتنتخب بن حبتور نائباً للرئيس وتقر فصل غازي الأحول
فنون ومنوعات: حبس محمد رمضان لسنتين؟
رياضة: سان جيرمان بطلاً لكأس القارات
اقتصاد: النفط يصعد بأكثر من 1%
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
فنون ومنوعات: حادث مروع يودي بحياة فنانة شهيرة
عربي ودولي: توغل إسرائيلي جديد جنوبي سوريا
عربي ودولي: 17 وفاة.. حصيلة المنخفض الجوي بغزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025