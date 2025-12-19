المؤتمرنت -

بدء صرف مرتبات شهرين في صنعاء

أعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء عن بدء صرف إعاشة شهر ديسمبر لأبناء الشهداء والأرامل وزوجات المفقودين، وإعاشة شهري نوفمبر وديسمبر لآباء وأمهات الشهداء والمفقودين، للعام 2025م بتداءً من اليوم الجمعة.



وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن عملية الصرف بدأت اليوم الجمعة عبر حوالات السريع بمبلغ ثلاثة مليارات و600 مليون ريال.



وأشار إلى أن عملية الصرف تتضمن، إعاشة أبناء الشهداء والمفقودين لشهر ديسمبر بإجمالي مليار و186 مليون ريال، وكذا إعاشة آباء وأمهات الشهداء والمفقودين لشهري نوفمبر وديسمبر بإجمالي اثنين مليار و67 مليون ريال، إضافة إلى إعاشة أرامل الشهداء وزوجات المفقودين لشهر ديسمبر بمبلغ 348 مليون ريال.



وأكدت الهيئة، أن الصرف يأتي ضمن مشاريعها المستمرة في رعاية أسر الشهداء والمفقودين، وتجسيدًا لنهج الوفاء لتضحياتهم، وحرصها الدائم على تعزيز الاستقرار المعيشي وتقديم الدعم المستحق بكل مسؤولية وعناية.