طقس عاصف وبارد.. إليكم ما كشفه الشوافي

كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الـ48 ساعة المقبلة.



وتوقعّ الفلكي الشوافي استمرار بعض زخات الأمطار الشتوية متفاوتة الشدة على أجزاء بسيطة من السهول الساحلية والمرتفعات الجبلية خلال يومي السبت والأحد.



وأشار الشوافي إلى تراجع تدريجي لكمية الأمطار المتوقعة مع تركز الهطول خلال هذة الفترة على جنوب غرب اليمن.



وأفاد الفلكي اليمني بأنه من المتوقع أجواء باردة وإنخفاض تدريجي ملحوظ لدرجات الحرارة الصغرى في معظم المناطق من صحاري وهضاب داخلية ومرتفعات وأحواض جبلية، خصوصاً شرق اليمن وشمال غرب اليمن.



وجدّد الشوافي دعوته للمواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الساعات المقبلة، وكذا متابعة نشرات الطقس.