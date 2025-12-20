السبت, 20-ديسمبر-2025 الساعة: 01:33 ص - آخر تحديث: 12:54 ص (54: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الـ48 ساعة المقبلة

المؤتمرنت -
كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وتوقعّ الفلكي الشوافي استمرار بعض زخات الأمطار الشتوية متفاوتة الشدة على أجزاء بسيطة من السهول الساحلية والمرتفعات الجبلية خلال يومي السبت والأحد.

وأشار الشوافي إلى تراجع تدريجي لكمية الأمطار المتوقعة مع تركز الهطول خلال هذة الفترة على جنوب غرب اليمن.

وأفاد الفلكي اليمني بأنه من المتوقع أجواء باردة وإنخفاض تدريجي ملحوظ لدرجات الحرارة الصغرى في معظم المناطق من صحاري وهضاب داخلية ومرتفعات وأحواض جبلية، خصوصاً شرق اليمن وشمال غرب اليمن.

وجدّد الشوافي دعوته للمواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الساعات المقبلة، وكذا متابعة نشرات الطقس.








أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الشيخ الواقدي
