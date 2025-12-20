المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70925

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم السبت ، إلى 70,925 شهيدًا فلسطينيا و 171,185 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن المستشفيات استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 13 شهيدا منهم ستة شهداء جدد وسبعة شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض و20 إصابة.



ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو401 واجمالي الإصابات 1,108 وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض 641.



وذكرت الوزارة أنه تم إضافة عدد 243 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من قبل لجنة الشهداء من تاريخ 12 وحتى 19 ديسمبر الجاري.



وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



