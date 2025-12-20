السبت, 20-ديسمبر-2025 الساعة: 04:50 م - آخر تحديث: 04:12 م (12: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70925

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70925

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70925
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم السبت ، إلى 70,925 شهيدًا فلسطينيا و 171,185 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن المستشفيات استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 13 شهيدا منهم ستة شهداء جدد وسبعة شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض و20 إصابة.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو401 واجمالي الإصابات 1,108 وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض 641.

وذكرت الوزارة أنه تم إضافة عدد 243 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من قبل لجنة الشهداء من تاريخ 12 وحتى 19 ديسمبر الجاري.

وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: أوكرانيا تقصف منصّة نفط روسيّة
فنون ومنوعات: وعكة صحية تُدخل نورهان المستشفى
رياضة: بولونيا يصعق إنتر ويبلغ نهائي السوبر
علوم وتقنية: التمور.. توقيت تناولها يصنع الفرق!
فنون ومنوعات: قرار ضد ملكة جمال مصر
عربي ودولي: تحذير من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
عربي ودولي: الأمم المتحدة تعلن انتهاء المجاعة في غزة
اقتصاد: تراجع الذهب 0.3% والفضة 1%
أخبار: إعفاء السائقين من المخالفات المرورية
عربي ودولي: روسيا تعترض 94 مسيرة أوكرانية
أخبار: طوفان يمني نصرةً للقرآن وفلسطين
مجتمع مدني: اختتام مؤتمر القلب الثامن في صنعاء
أخبار: احذروا الطقس.. برد وأمطار وضباب
علوم وتقنية: بطاريات ليثيوم.. "محلي" يُنافس العالمية
رياضة: نابولي إلى نهائي السوبر الإيطالي
علوم وتقنية: حرقة المعدة.. لا تهملها!
رياضة: المغرب بطل كأس العرب للمرة الثانية
فنون ومنوعات: مداهمات أمنية تطال منازل 7 مشاهير
رياضة: ريال مدريد يبلغ ثمن نهائي كأس الملك
اقتصاد: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو
عربي ودولي: العاصفة تفاقم معاناة سكان غزة
اقتصاد: تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية
أخبار: الراعي يتلقى برقية تهنئة من ممثل حماس
فنون ومنوعات: وفاة أشهر مراسل حربي
فنون ومنوعات: اكتشاف آثار أقدام ديناصورات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025