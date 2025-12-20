المؤتمرنت -

المواصفات تنفذ حملات رقابية في 3 محافظات

نفذت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، حملات رقابية ميدانية لتعزيز حماية المستهلك وضبط جودة السلع في محافظات حجة وصعدة وذمار.



وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، أنها نفذت في محافظة حجة حملات نزول إلى محلات بيع وشراء الذهب للتحقق من التزامها بالسجلات والفواتير المعتمدة بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوق المستهلك، إضافة إلى زيارة محلات بيع الحبال والطرابيل البلاستيكية للتأكد من صحة بيانات المعايرة المثبتة عليها ومطابقتها لتقارير فحص الشحنات المستوردة بما يضمن دقة المقاييس المستخدمة في التعاملات التجارية.



وأشارت إلى أن فرع الهيئة بمحافظة صعدة نفذ نزولا إلى 10 مصانع مياه و10 محطات وسحب 14 عينة من المنتجات وإخضاعها للفحوصات المخبرية، و26 مصنعاً للبلك وسحب 23 عينة للفحص.. موضحة أنه تم ضبط ستة مصانع ومحطات مياه مخالفة، وإيقاف خطوط الإنتاج فيها مؤقتاً لحين استكمال الإجراءات التصحيحية والالتزام بالمتطلبات الفنية والصحية وكذا ضبط ثلاثة مصانع بلك وإغلاقها مؤقتاً لحين تصحيح أوضاعها وضمان مطابقة منتجاتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.



ولفت البيان إلى أنه تم في محافظة ذمار تنفيذ نزول ميداني إلى عدد من مصانع الخرسانة الجاهزة برفقة لجنة مختصة من ديوان الهيئة وإجراء اختبار الهبوط للخرسانة قبل نقلها إلى مواقع الاستخدام إلى جانب معايرة الموازين المستخدمة في خطوط الإنتاج بما في ذلك موازين الاسمنت والركام، لضمان دقة القياسات وجودة المنتج النهائي.



وأوضح مدير فرع الهيئة بمحافظة حجة علي الحجاجي أن هذه الحملات تأتي في سياق الدور الرقابي المستمر للفرع.. داعياً المنتجين والموردين والبائعين إلى الالتزام بالأنظمة والمواصفات بما يحقق المصلحة العامة ويحمي المستهلك.



من جهته أكد مدير فرع الهيئة بمحافظة صعدة أسامة المؤيد، أن هذه الحملات تهدف إلى تعزيز الثقة في المنتجات المحلية وحماية المجتمع من أي مخاطر محتملة نتيجة عدم الالتزام بالمعايير.



ولفت إلى أن التعاون المستمر مع جميع المنشآت يعد ركيزة أساسية لبناء شراكة فاعلة مع المنتجين والمصنعين تضمن استدامة الجودة والسلامة في السوق المحلي والحفاظ على صحة المستهلك وثقته في المنتجات المتوفرة.



فيما أكد مدير فرع الهيئة بمحافظة ذمار المهندس عبد الباسط الجرموزي أن حملة النزول استهدفت تقييم المنشآت والتحقق من مدى مطابقة المواد الخام المستخدمة في الإنتاج للمواصفات القياسية المعتمدة ومراجعة نتائج اختبارات الضغط لمكعبات الخرسانة في مختبرات المصانع.