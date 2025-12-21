الأحد, 21-ديسمبر-2025 الساعة: 12:24 ص - آخر تحديث: 12:22 ص (22: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، السبت، انتشال جثامين 94 فلسطينياً دفنوا عشوائياً في أحد شوارع مدينة غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية

انتشال جثامين 94 شهيداً في غزة

المؤتمرنت -
انتشال جثامين 94 شهيداً في غزة
أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، السبت، انتشال جثامين 94 فلسطينياً دفنوا عشوائياً في أحد شوارع مدينة غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، تمهيداً لنقلهم إلى مقابر رسمية.

وخلال عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية، اضطر آلاف الفلسطينيين إلى دفن ذويهم في مقابر مؤقتة وجماعية، وفي ساحات المدارس والمستشفيات والشوارع، بسبب استحالة الوصول إلى المقابر الرسمية تحت القصف الإسرائيلي المكثف.

وقال الدفاع المدني في بيان، إن طواقمه وبالتعاون مع الأهالي "نقلت جثامين 94 شهيداً كانوا قد دفنوا خلال الحرب في مقبرة عشوائية بشارع الصحابة وسط مدينة غزة".

وأوضح البيان أنه جرى تسليم الجثامين إلى قسم الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تمهيداً لدفنها في مقبرة الشهداء بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه بالتعاون مع وزارتي الصحة والأوقاف، أنهى خلال الفترة الماضية نقل جثامين آلاف القتلى الذين دفنوا في أماكن عشوائية نتيجة ظروف الحرب، لافتاً إلى أن جزءاً من الجثامين لم تعرف هويات أصحابه.

ويعمل أفراد الدفاع المدني منذ بداية حرب الإبادة في بيئة صحية شديدة الخطورة، نتيجة انتشار الجثامين في أماكن مكشوفة وافتقار القطاع إلى معدات الوقاية وأدوات الفحص البيولوجي.

كما تسببت القيود الإسرائيلية ومنع دخول المستلزمات الطبية الأساسية في تعقيد مهام الطواقم، ما جعلهم عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى أثناء تنفيذ عمليات الانتشال ونقل الجثامين.

وفي 10 أكتوبر الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأنهى الاتفاق حرب الإبادة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بدعم أمريكي في غزة، والتي أسفرت عن نحو 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل، قدرت كلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار، وفقًا للأمم المتحدة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ليفركوزن يعمق جراح لايبزيغ
فنون ومنوعات: وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي
مجتمع مدني: الشتاء يهدد مرضى السكري؟
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70925
عربي ودولي: أوكرانيا تقصف منصّة نفط روسيّة
فنون ومنوعات: وعكة صحية تُدخل نورهان المستشفى
رياضة: بولونيا يصعق إنتر ويبلغ نهائي السوبر
علوم وتقنية: التمور.. توقيت تناولها يصنع الفرق!
أخبار: طقس عاصف وبارد.. ماذا في التفاصيل؟
عربي ودولي: لازاريني: لا تزال غزة تعاني من الجوع
فنون ومنوعات: قرار ضد ملكة جمال مصر
عربي ودولي: تحذير من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
عربي ودولي: الأمم المتحدة تعلن انتهاء المجاعة في غزة
أخبار: بدء صرف مرتبات شهرين في صنعاء
اقتصاد: تراجع الذهب 0.3% والفضة 1%
أخبار: إعفاء السائقين من المخالفات المرورية
عربي ودولي: روسيا تعترض 94 مسيرة أوكرانية
أخبار: طوفان يمني نصرةً للقرآن وفلسطين
مجتمع مدني: اختتام مؤتمر القلب الثامن في صنعاء
أخبار: احذروا الطقس.. برد وأمطار وضباب
علوم وتقنية: بطاريات ليثيوم.. "محلي" يُنافس العالمية
رياضة: نابولي إلى نهائي السوبر الإيطالي
علوم وتقنية: حرقة المعدة.. لا تهملها!
رياضة: المغرب بطل كأس العرب للمرة الثانية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025