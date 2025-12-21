الأحد, 21-ديسمبر-2025 الساعة: 03:38 م - آخر تحديث: 03:25 م (25: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر انخفاضاً في درجة الحرارة الصغرى في صحارى وهضاب المهرة وحضرموت، وأجواء باردة وشديدة البرودة

صقيع شديد.. وتحذير من "الضريب"

المؤتمرنت -
صقيع شديد.. وتحذير من "الضريب"
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر انخفاضاً في درجة الحرارة الصغرى في صحارى وهضاب المهرة وحضرموت، وأجواء باردة وشديدة البرودة في المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة الصغرى في صحارى وهضاب المهرة وحضرموت.

ومن المتوقع استمرار الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال إب وجنوب وغرب مأرب والجوف ومرتفعات (الضالع، لحج، أبين وشبوة)، مع احتمالية تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة إجمالاً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة وتعز.

وحذر المركز المواطنين من الأجواء الباردة والشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم من التلف، ورعاة الماشية ومربي النحل والدواجن بإيوائها في أماكن دافئة.








