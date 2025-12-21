المؤتمرنت -

صحة غزة تحذّر من الانهيار التام

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من تدهور خطير في الأرصدة الدوائية بمستشفيات القطاع جراء نسب عجز بلغت 52% في الأدوية و71% في المستهلكات الطبية.



وقالت الوزارة، في بيان، إن المنظومة الصحية تشهد حالة من الاستنزاف الخطير وغير المسبوق، بعد عامين من الحرب والحصار المطبق، والذي أدى إلى انخفاض حاد في قدرتها على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية.



وبيّنت أن العجز في قائمة خدمة الكلى أدى إلى حرمان 650 مريضا من جلسات غسيل الكلى.



وأفادت أيضا بأن عددا من مرضى الأورام توفوا، في ظل وصول نسبة العجز في قائمة أدوية الأورام العلاجية إلى 70%، مما حرم ألف مريض من الخدمة.



وحذّرت من تعرض المرضى لانتكاسات صحية خطيرة، والإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية، وهي حالات لا يتوفر لها أي تدخلات علاجية أو تشخيصية مما يعني تعرض هؤلاء المرضى للموت المحقق.



عجز كامل

الوزارة أفادت كذلك بتوقف كامل لخدمات القسطرة القلبية والقلب المفتوح، في ظل غياب كامل للأدوية والمستهلكات الطبية بنسبة 100%.



وأردفت أن ما يمكن توفره من خدمات القسطرة القلبية في القطاع، يتم تخصيصه لحالات إنقاذ الحياة.



إلى جانب ذلك، أوضحت الوزارة أن 59% من الفحوصات المخبرية الأساسية غير متوفرة من بينها أصناف يترتب عليها تدخلات علاجية منقذة للحياة، مثل فحوصات صورة وأملاح الدم، وتحديد وحدات الدم، والمزارع البكتيرية، والفحوصات الطبية لمرضى الفشل الكلوي.



يأتي ذلك في ظل استمرار "إسرائيل" تقليص دخول الشاحنات الطبية إلى القطاع لما دون 30% من الاحتياج الشهري، وفق الوزارة.



ورغم انتهاء الحرب، فإن "إسرائيل" تواصل تنصلها من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعدم إدخال الكميات المتفق عليها من شاحنات الأدوية.



واليوم الأحد، دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى الموافقة العاجلة على دخول الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية لمستشفيات غزة.



وقال إن المرافق الصحية في غزة تواجه نقص إمدادات ومعدات بسبب إجراءات دخول معقدة وقيود.



يذكر أنه في 8 أكتوبر 2023 بدأت "إسرائيل" بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في غزة، استمرت لعامين، وخلّفت نحو 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء.