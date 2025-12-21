الأحد, 21-ديسمبر-2025 الساعة: 08:12 م - آخر تحديث: 07:40 م (40: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - تلقى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، برقية شكر من ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في اليمن معاذ أبو شماله

بن حبتور يتلقى برقية شكر من ممثل حماس

المؤتمرنت -
بن حبتور يتلقى برقية شكر من ممثل حماس
تلقى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، برقية شكر من ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في اليمن معاذ أبو شماله، تقديراً لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وثمن أبو شماله بجهود الدكتور بن حبتور، في خدمة القضية ومناصرة معركة طوفان الأقصى المباركة المنسجمة مع موقف اليمن الثابت تجاه قضية فلسطين العادلة.

وهنأ الدكتور بن حبتور، باختياره نائباً لرئيس المؤتمر الشعبي العام، آملاً له دوام التوفيق والنجاح في أعماله وخدمة العلاقات الأخوية اليمنية الفلسطينية.

هذا وأكد عضو المجلس السياسي أن القضية الفلسطينية بشرعيتها وعدالتها كانت وستظل في صلب اهتمام كافة أحرار اليمن والأمة والعالم، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يمن بالنصر العاجل والحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني وتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة.








