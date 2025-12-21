الأحد, 21-ديسمبر-2025 الساعة: 11:14 م - آخر تحديث: 10:37 م (37: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - رجّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن يعاني أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومرضع في قطاع غزة من سوء تغذية حاد بحلول أبريل

خطر المجاعة يهدّد أطفال غزة ونساءها بحلول أبريل

المؤتمرنت -
خطر المجاعة يهدّد أطفال غزة ونساءها بحلول أبريل
رجّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن يعاني أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومرضع في قطاع غزة من سوء تغذية حاد بحلول أبريل 2026، لافتاً إلى أنّ مكافحة المجاعة في غزة ما زالت "هشة جداً". يأتي ذلك بعد حرب استمرّت أكثر من عامَين، شدّد الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي خلالها حصاره على القطاع وحرم أهله من الإمدادات الأساسية من غذاء ومستلزمات صحية وطبية وغيرها، من بينها تلك المنقذة للحياة.

وكانت لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعومة من الأمم المتحدة قد أعلنت، أوّل من أمس الجمعة، أنّ المجاعة في قطاع غزة انتهت، غير أنّها حذّرت من الوضع الذي ما زال حرجاً، لا سيّما أنّ أهل القطاع بمعظمهم في مواجهة انعدام الأمن الغذائي وسط ظروف كارثية، فالاحتلال تعمّد تجويع الفلسطينيين المحاصرين خلال الحرب الأخيرة. كذلك حذّرت اللجنة من خطر مجاعة مستجدّة في القطاع المنكوب، في حال استئناف الحرب ووقف إدخال المساعدات على قلّتها اليوم.

ونشر غيبريسوس تدوينة على موقع إكس اليوم، علّق فيها على إعلان لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، التي ذكرت أنّ "ما لا يقلّ عن 1.6 مليون شخص في قطاع غزة يواجهون مستوى عالياً من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى منتصف إبريل 2026".

وأكد المسؤول الأممي أنّ "التقدّم المحرز في مكافحة المجاعة بقطاع غزة ما زال هشاً جداً، إذ ما زال أهل القطاع يعانون من دمار هائل في البنى التحتية، ومن انهيار سبل العيش، ومن تراجع إنتاج الغذاء المحلي، بالإضافة إلى القيود المفروضة على العمليات الإنسانية"، من بينها إدخال الإمدادات الأساسية إلى المحاصرين.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنّ "50% فقط من المرافق الصحية في قطاع غزة تعمل جزئياً، وتواجه نقصاً في الإمدادات والمعدات الأساسية"، مشيراً إلى "قيود وإجراءات إدخال معقّدة".

وتابع غيبريسوس، في تدوينته، أنّه "بهدف تحسين الخدمات المنقذة للحياة وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية في قطاع غزة، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى الموافقة العاجلة على إدخال الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية لمصلحة مستشفيات القطاع".

يُذكر أنّ لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعومة من الأمم المتحدة لفتت، في تقريرها الأخير، إلى "تحسينات كبيرة في الأمن الغذائي والتغذية" في قطاع غزة، عقب وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي، مقارنةً بتحليل سابق أشار إلى مجاعة في أغسطس الماضي، تحديداً في مدينة غزة شمالي القطاع.

وحذّرت من أنّ "في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك تجدّد الصراع وتوقّف المساعدات الإنسانية، قد يواجه قطاع غزة بأكمله خطر المجاعة بحلول منتصف إبريل 2026".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة يُنهي العام على القمّة
فنون ومنوعات: الموت يفجع الفنان اليمني أسامة المقدم
عربي ودولي: صحة غزة تحذّر من الانهيار التام
عربي ودولي: أوكرانيا تعلن إسقاط 75 مسيّرة روسية
علوم وتقنية: 7 أطعمة تحافظ على الشباب بعد الستين
عربي ودولي: توغلات إسرائيلية جديدة في ريفي القنيطرة
رياضة: ريال مدريد يواصل ملاحقة برشلونة
رياضة: أرسنال يحافظ على قمة البريميرليغ
فنون ومنوعات: سوسن بدر: تعرضت للخيانة
رياضة: ليفركوزن يعمق جراح لايبزيغ
عربي ودولي: انتشال جثامين 94 شهيداً في غزة
فنون ومنوعات: وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي
مجتمع مدني: الشتاء يهدد مرضى السكري؟
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
عربي ودولي: أطباء بلا حدود: أطفال غزة يموتون برداً
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70925
عربي ودولي: أوكرانيا تقصف منصّة نفط روسيّة
فنون ومنوعات: وعكة صحية تُدخل نورهان المستشفى
رياضة: بولونيا يصعق إنتر ويبلغ نهائي السوبر
علوم وتقنية: التمور.. توقيت تناولها يصنع الفرق!
أخبار: "رمضان يقترب".. متى يبدأ شهر رجب؟
أخبار: طقس عاصف وبارد.. ماذا في التفاصيل؟
عربي ودولي: لازاريني: لا تزال غزة تعاني من الجوع
فنون ومنوعات: قرار ضد ملكة جمال مصر
عربي ودولي: تحذير من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025