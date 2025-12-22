الإثنين, 22-ديسمبر-2025 الساعة: 03:59 م - آخر تحديث: 03:55 م (55: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70937

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70937

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70937
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70,937 شهيدًا، و171,192 مصابًا.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، بوصول مستشفيات القطاع 12 شهيدا، منهم 4 جدد و8 جرى انتشالهم من تحت الركام، و7 إصابات خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء بلغ منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي 405 شهداء، والإصابات 1,115.

وأشارت إلى أنها سجلت وفاة 4 مواطنين نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 15 حالة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية
عربي ودولي: روسيا تسقط 41 مسيرة أوكرانية
علوم وتقنية: علماء روس يطوّرون علاجاً حيوياً للسكري
رياضة: برشلونة يُنهي العام على القمّة
فنون ومنوعات: الموت يفجع الفنان اليمني أسامة المقدم
أخبار: بن حبتور يتلقى برقية من ممثل حماس
عربي ودولي: صحة غزة تحذّر من الانهيار التام
عربي ودولي: أوكرانيا تعلن إسقاط 75 مسيّرة روسية
علوم وتقنية: 7 أطعمة تحافظ على الشباب بعد الستين
عربي ودولي: توغلات إسرائيلية جديدة في ريفي القنيطرة
أخبار: صقيع شديد وتحذير من "الضريب"
رياضة: ريال مدريد يواصل ملاحقة برشلونة
رياضة: أرسنال يحافظ على قمة البريميرليغ
فنون ومنوعات: سوسن بدر: تعرضت للخيانة
رياضة: ليفركوزن يعمق جراح لايبزيغ
عربي ودولي: انتشال جثامين 94 شهيداً في غزة
فنون ومنوعات: وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي
أخبار: تنفيذ حملات رقابية في 3 محافظات
مجتمع مدني: الشتاء يهدد مرضى السكري؟
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
عربي ودولي: أطباء بلا حدود: أطفال غزة يموتون برداً
أخبار: الراعي يبعث برقية إلى ممثل حماس باليمن
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70925
عربي ودولي: أوكرانيا تقصف منصّة نفط روسيّة
أخبار: تحذير للمزارعين: خذوا احتياطاتكم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025