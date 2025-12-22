الإثنين, 22-ديسمبر-2025 الساعة: 05:31 م - آخر تحديث: 05:26 م (26: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - اعلان هام من شرطة المرور

اعلان هام من شرطة المرور

المؤتمرنت -
اعلان هام من شرطة المرور
أعلنت شرطة المرور عن إتاحة خدمة تجديد رخص التسيير القديمة "كروت الملكية اليدوية" في مختلف المحافظات دون التقيد بنظام الفاصل.

وأوضحت شرطة المرور في بيان لها أن الإدارة العامة لشرطة المرور أتاحت تجديد رخص التسيير القديمة "كروت الملكية اليدوية" في كافة فروع المرور بمختلف المحافظات، دون التقيد بالمحافظة التي صدرت منها، استكمالاً لحزمة الإعفاءات والتسهيلات الكبيرة التي أعلنت عنها.

واعتبرت القرار تحولاً جوهرياً في آلية تقديم الخدمة المرورية، ينهي واحدة من أبرز الإشكاليات التي أثقلت كاهل المواطنين لسنوات طويلة، حيث كان نظام الفاصل المرتبط بالمحافظة يفرض على مالكي المركبات مبالغ وأعباء كبيرة نتيجة التنقل لمسافات بعيدة.

وأشارت إلى أن فروع المرور في المحافظات، مخولة باستقبال معاملات تجديد الكروت اليدوية "الدفاتر" وإنجازها بشكل مباشر، في إطار تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات ترجمة لموجهات القيادة السياسية وتوجيهات وزارة الداخلية، تقديراً لظروف المواطنين.

كما أكد البيان، أن هذا الإجراء يأتي متزامناً مع الإعفاءات المرورية الواسعة التي شملت ملايين المخالفات السابقة ورسوم التجديدات المتأخرة، داعية جميع مالكي المركبات التي تحمل رخص تسيير يدوية إلى الاستفادة من التسهيلات الإستثنائية، والمبادرة بتحديث وثائقهم عبر أقرب فرع مرور، مؤكدة التزامها الكامل بتقديم الخدمات بكل شفافية ومسؤولية.









