الإثنين, 22-ديسمبر-2025 الساعة: 05:31 م - آخر تحديث: 05:26 م (26: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - إغلاق مطار صنعاء يُحرم آلاف المرضى من العلاج

إغلاق مطار صنعاء يُحرم 500 ألف مريض يمني من السفر للعلاج

المؤتمرنت -
إغلاق مطار صنعاء يُحرم 500 ألف مريض يمني من السفر للعلاج
أفاد مدير عام مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، بأن استمرار الحظر الجوي المفروض من قبل تحالف العدوان (الأمريكي السعودي الإماراتي) ليس مجرد إجراء عسكري، بل هو “وسيلة ضغط سياسي” وعقاب جماعي تهدف إلى انتزاع مكاسب سياسية على حساب معاناة الشعب اليمني.

وكشف مدير مطار صنعاء خلال تصريحات إعلامية، اليوم الاثنين، عن وجود أزيد من 500 ألف مريض يمني مسجلين كحالات مستعصية بحاجة ماسة للسفر الفوري للخارج لتلقي العلاج، مؤكداً أن استهداف وإغلاق هذا الشريان الحيوي يمثل “جريمة حرب لا تسقط بالتقادم”. وأضاف: إن إغلاق المطار يتسبب في وفاة أكثر من 15 مريضاً يومياً نتيجة عجزهم عن السفر لتلقي العلاج في الخارج.

ووفقاً للشايف، فإن التوقعات الفنية للنمو كانت تشير إلى وصول عدد المسافرين عبر مطار صنعاء إلى 4 ملايين مسافر خلال عام 2025م في حال ساد الوضع الطبيعي، إلا أن الحظر حال دون ذلك.

وبخصوص الجاهزية الفنية، أكد مدير مطار صنعاء أن المطار بكافة طواقمه وتجهيزاته “جاهز تماماً” لاستقبال الرحلات في حال رفع الحظر. مؤكداً إمكانية توفير الطائرات اللازمة فور توفر الضمانات الأمنية ورفع القيود التعسفية.

وحمل الشايف تحالف العدوان كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التبعات الكارثية لهذا الحصار، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط لتحييد المنشآت المدنية عن الصراع السياسي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مقاتلة أمريكية تعترض طائرة مدنية
علوم وتقنية: دور القرنفل في تحسين ضغط الدم
اقتصاد: الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية
عربي ودولي: روسيا تسقط 41 مسيرة أوكرانية
أخبار: واشنطن تعترض سفينة جديدة قبالة فنزويلا
علوم وتقنية: علماء روس يطوّرون علاجاً حيوياً للسكري
أخبار: خطر سوء التغذية يهدّد أطفال ونساء غزة
رياضة: برشلونة يُنهي العام على القمّة
فنون ومنوعات: الموت يفجع الفنان اليمني أسامة المقدم
أخبار: بن حبتور يتلقى برقية من ممثل حماس
عربي ودولي: صحة غزة تحذّر من الانهيار التام
عربي ودولي: أوكرانيا تعلن إسقاط 75 مسيّرة روسية
علوم وتقنية: 7 أطعمة تحافظ على الشباب بعد الستين
عربي ودولي: توغلات إسرائيلية جديدة في ريفي القنيطرة
أخبار: صقيع شديد وتحذير من "الضريب"
رياضة: ريال مدريد يواصل ملاحقة برشلونة
رياضة: أرسنال يحافظ على قمة البريميرليغ
فنون ومنوعات: سوسن بدر: تعرضت للخيانة
رياضة: ليفركوزن يعمق جراح لايبزيغ
عربي ودولي: انتشال جثامين 94 شهيداً في غزة
فنون ومنوعات: وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي
أخبار: تنفيذ حملات رقابية في 3 محافظات
مجتمع مدني: الشتاء يهدد مرضى السكري؟
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
عربي ودولي: أطباء بلا حدود: أطفال غزة يموتون برداً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025