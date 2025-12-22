المؤتمرنت -

إغلاق مطار صنعاء يُحرم 500 ألف مريض يمني من السفر للعلاج

أفاد مدير عام مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، بأن استمرار الحظر الجوي المفروض من قبل تحالف العدوان (الأمريكي السعودي الإماراتي) ليس مجرد إجراء عسكري، بل هو “وسيلة ضغط سياسي” وعقاب جماعي تهدف إلى انتزاع مكاسب سياسية على حساب معاناة الشعب اليمني.



وكشف مدير مطار صنعاء خلال تصريحات إعلامية، اليوم الاثنين، عن وجود أزيد من 500 ألف مريض يمني مسجلين كحالات مستعصية بحاجة ماسة للسفر الفوري للخارج لتلقي العلاج، مؤكداً أن استهداف وإغلاق هذا الشريان الحيوي يمثل “جريمة حرب لا تسقط بالتقادم”. وأضاف: إن إغلاق المطار يتسبب في وفاة أكثر من 15 مريضاً يومياً نتيجة عجزهم عن السفر لتلقي العلاج في الخارج.



ووفقاً للشايف، فإن التوقعات الفنية للنمو كانت تشير إلى وصول عدد المسافرين عبر مطار صنعاء إلى 4 ملايين مسافر خلال عام 2025م في حال ساد الوضع الطبيعي، إلا أن الحظر حال دون ذلك.



وبخصوص الجاهزية الفنية، أكد مدير مطار صنعاء أن المطار بكافة طواقمه وتجهيزاته “جاهز تماماً” لاستقبال الرحلات في حال رفع الحظر. مؤكداً إمكانية توفير الطائرات اللازمة فور توفر الضمانات الأمنية ورفع القيود التعسفية.



وحمل الشايف تحالف العدوان كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التبعات الكارثية لهذا الحصار، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط لتحييد المنشآت المدنية عن الصراع السياسي.

