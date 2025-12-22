الإثنين, 22-ديسمبر-2025 الساعة: 10:03 م - آخر تحديث: 10:02 م (02: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
أخبار
المؤتمر نت - حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم فصل الشتاء كسلاح إضافي لإهلاك سكان قطاع غزة

الشتاء سلاح الاحتلال لإهلاك سكان غزة

المؤتمرنت -
الشتاء سلاح الاحتلال لإهلاك سكان غزة
حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم فصل الشتاء كسلاح إضافي لإهلاك سكان قطاع غزة، مطالبا بالضغط الفوري لإدخال المساكن المؤقتة ولوازم الإيواء دون تأخير.

وأوضح المرصد، في بيان اليوم، أن قطاع غزة يواجه كارثة وشيكة مع دخول فصل الشتاء، قد تتمثل في انهيار مئات المنازل المتضررة على رؤوس ساكنيها، في ظل غياب أي بدائل سكنية آمنة أو قابلة للعيش، مشيرا إلى أن التغيرات الجوية المصاحبة لفصل الشتاء ترفع بشكل كبير احتمالات انهيار المباني التي تضررت بنيتها الإنشائية بفعل القصف المتواصل.

وبين أن المدنيين يدفعون إلى خيارات قسرية، إما البقاء داخل منازل مهددة بالانهيار في أي لحظة، أو اللجوء إلى خيام لا توفر الحد الأدنى من الحماية من برد الشتاء وأمطاره، مؤكدا أن هذا الواقع يعرض حياة مئات الآلاف من المدنيين لخطر مباشر، في ظل غياب أي تدخل فعال يضمن لهم مأوى آمنا.

وأوضح المرصد الحقوقي، أن الاحتلال يستخدم الحصار كأداة تنفيذية ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة، عبر إنتاج واقع معيشي قاتل يستهدف المدنيين بشكل مباشر، لافتا إلى أن سياسة منع إدخال مواد الإيواء والمساكن المؤقتة تهدف إلى تدمير البيئة السكنية لسكان غزة، وتجريدهم من حقهم في السكن الآمن والحياة الكريمة.

وأشار إلى أن هذا النمط من الانتهاكات يشكل تكتيكا استراتيجيا منهجيا لإحداث تهجير قسري طويل الأمد، من خلال محو مقومات الحياة الأساسية ودفع السكان إلى الرحيل، مشددا على أنه لا يجوز، تحت أي ذريعة، إخضاع الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين لأي اشتراطات أمنية أو مقايضات سياسية.








