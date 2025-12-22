المؤتمرنت -

875 خرقاً إسرائيلياً لاتفاق غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 875 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة خلال 73 يوما، أسفرت عن استشهاد 411 فلسطينيا وإصابة 1112 آخرين، إضافة إلى تسجيل 45 حالة اعتقال.



وأوضح المكتب، في بيان اليوم، أن الاحتلال واصل ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى مساء أمس، في انتهاك واضح لبنود الاتفاق والبروتوكول الإنساني الملحق به.



وأكد أن هذه الانتهاكات تمثل خرقا صريحا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا متعمدا لجوهر التهدئة، ومحاولة لإفراغ الاتفاق من مضمونه الإنساني.



وكشف البيان أن خروقات الاحتلال شملت 265 جريمة إطلاق نار مباشر على المدنيين، و49 توغلا للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، إلى جانب 421 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عزل ومنازلهم، فضلا عن 150 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.