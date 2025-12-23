الثلاثاء, 23-ديسمبر-2025 الساعة: 09:03 م - آخر تحديث: 08:48 م (48: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
حذّر الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي من ارتفاع شدة موجة الصقيع خلال الساعات المقبلة

فلكي يمني يحذّر: الصقيع لن يرحمكم

المؤتمرنت -
فلكي يمني يحذّر: الصقيع لن يرحمكم
حذّر الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي من ارتفاع شدة موجة الصقيع في معظم محافظات الجمهورية خلال الساعات المقبلة.

وتَوقَّع الفلكي الشوافي ارتفاع شدة موجة الصقيع الحالية في المرتفعات والأحواض الجبلية خلال الثلاث الليالي القادمة.

وأوضح الشوافي أنه من المتوقَّع أن تصل الموجة إلى بداية المستوى الثالث (لتوصف شديدة) إذا سكنت الرياح على بعض المناطق خصوصاً ليلتي الخميس والجمعة.

وناشد الفلكي اليمني المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من البرد الشديد، كما دعا المزارعين إلى حماية مزروعاتهم من آثار الصقيع، وكذا متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.








