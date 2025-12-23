المؤتمرنت -

الخارجية تبارك اتفاق تبادل الأسرى

باركت وزارة الخارجية والمغتربين، اتفاق تبادل الأسرى الذي تم اليوم في العاصمة العمانية مسقط مع السعودية والأطراف الأخرى.



وعبرّت وزارة الخارجية في بيان، عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعباً لسلطنة عُمان الشقيقة على الدور الكبير الذي تضطلع به في ملف التسوية في اليمن بما في ذلك ملف الأسرى، وما تضمنه اتفاق اليوم من إطلاق 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسرى الأطراف الأخرى بينهم سبعة سعوديين و23 سودانيًا.



كما عبرّت الوزارة عن خالص تهانيها لعائلات الأسرى الذين سيلتقون مع أقاربهم بعد معاناة وانتظار لسنوات طويلة، مقدرّة الدور الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المضمار.



وأعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن تساهم هذه الخطوة في حلحلة بقية الملفات الإنسانية وصولاً إلى إنهاء العدوان والحصار وإحلال السلام في اليمن.