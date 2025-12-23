الثلاثاء, 23-ديسمبر-2025 الساعة: 10:36 م - آخر تحديث: 10:29 م (29: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - باركت وزارة الخارجية والمغتربين، اتفاق تبادل الأسرى الذي تم اليوم

الخارجية تبارك اتفاق تبادل الأسرى

المؤتمرنت -
الخارجية تبارك اتفاق تبادل الأسرى
باركت وزارة الخارجية والمغتربين، اتفاق تبادل الأسرى الذي تم اليوم في العاصمة العمانية مسقط مع السعودية والأطراف الأخرى.

وعبرّت وزارة الخارجية في بيان، عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعباً لسلطنة عُمان الشقيقة على الدور الكبير الذي تضطلع به في ملف التسوية في اليمن بما في ذلك ملف الأسرى، وما تضمنه اتفاق اليوم من إطلاق 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسرى الأطراف الأخرى بينهم سبعة سعوديين و23 سودانيًا.

كما عبرّت الوزارة عن خالص تهانيها لعائلات الأسرى الذين سيلتقون مع أقاربهم بعد معاناة وانتظار لسنوات طويلة، مقدرّة الدور الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المضمار.

وأعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن تساهم هذه الخطوة في حلحلة بقية الملفات الإنسانية وصولاً إلى إنهاء العدوان والحصار وإحلال السلام في اليمن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: طبيب ينهال ضرباً على مريض
علوم وتقنية: العلاج بالضحك يوازي الرياضة!
فنون ومنوعات: فضيحة تطارد هيفاء وهبي في مصر
رياضة: غداً.. إنطلاق البطولة التنشيطية للتايكواندو
اقتصاد: الذهب يلامس 4500 دولار
اقتصاد: تراجع اسعار النفط
عربي ودولي: عُمان ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن
رياضة: صلاح يمنح مصر فوزاً قاتلاً على زيمبابوي
رياضة: نابولي بطلاً لكأس السوبر الإيطالي
عربي ودولي: 875 خرقاً إسرائيلياً لاتفاق غزة
علوم وتقنية: لماذا يشعر البعض بالضياع عند الاستيقاظ؟
عربي ودولي: الشتاء سلاح الاحتلال لإهلاك سكان غزة
علوم وتقنية: قلة الحركة.. خطر على الصحة
فنون ومنوعات: انتحار ممثل أمريكي!
أخبار: المواصفات تحذّر من حليب أطفال سام
اقتصاد: استقرار الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا
محافظات: حملة لقاح للأبقار غرب صنعاء
أخبار: إغلاق مطار صنعاء يُحرم آلاف المرضى من العلاج
أخبار: اعلان هام من شرطة المرور
مجتمع مدني: 7 أمور تجعل أطفالك قريبين منك
عربي ودولي: مقاتلة أمريكية تعترض طائرة مدنية
علوم وتقنية: دور القرنفل في تحسين ضغط الدم
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70937
عربي ودولي: 17 عملاً مقاوماً بالضفة في 24 ساعة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025