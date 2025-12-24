الأربعاء, 24-ديسمبر-2025 الساعة: 03:08 ص - آخر تحديث: 01:47 ص (47: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر مواسياً : اليمن فقدت برحيل بامشموس قامة علمية بارزة
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذ الدكتور أحمد عمر بامشموس، مساعد رئيس جامعة صنعاء الاسبق، عضو اللجنة الدائمة، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الوطنية في مجال التعليم العالي والاكاديمي، وما تميز به من تفان واخلاص في اداء مهامه الادارية والعلمية أستاذا جامعياً وعميداً لكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء، ورئيساً لجامعة حضرموت، أو من خلال عمله نائبا لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

واعتبر أبو راس أنّ اليمن فقدت برحيل الاكاديمي أحمد عمر بامشموس قامة علمية وادارية بارزة، وشخصية وطنية لطالما إنحازت للوطن ومكتسباته وقيم الثورة والجمهورية والوحدة الوطنية في مختلف المنعطفات التاريخية.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى اولاد الفقيد الدكتور محمد والدكتور عبدالله أحمد بامشموس، والى كافة آل بامشموس عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"








