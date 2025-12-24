المؤتمرنت -

المؤتمر الشعبي العام يرحب باتفاق اطلاق الاسرى





رحب المؤتمر الشعبي العام بتوقيع الاتفاق لاطلاق الاسرى والذي تم التوصل اليه في سلطنة عمان الشقيقة برعاية الامم المتحدة وقضى بالافراج عن 2900 اسير من الطرفين والذي سيدخل الفرحة على الالاف من الأسر اليمنية



ويؤكد المؤتمر الشعبي العام ان هذا الاتفاق يمثل بادرة ايجابية على الصعيد الانساني وبداية لأنها هذا الملف و للانتقال الى خطوات وتفاهمات اكبر مشيدا بجهود المفاوضين من الطرفين وبدولة عمان الشقيقة الراعية، للمفاوضات



وعبر المؤتمر الشعبي العام عن أمله في أن تستمر الجهود حتى تكلل بالافراج عن جميع الاسرى .وإغلاق هذا الملف نهائيا