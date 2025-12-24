المؤتمرنت -

طقس الساعات المقبلة: احذروا البرد القارس

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة وباردة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ومرتفعات إب، والضالع، ولحج، وأبين، وشبوة، ومأرب والجوف وصحارى وهضاب المهرة وحضرموت، وقد يتشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.



فيما تكون الأجواء باردة بوجه عام في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز.



وحذر المركز المواطنين من الأجواء شديدة البرودة خاصة المزارعين وكبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.