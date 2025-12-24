الأربعاء, 24-ديسمبر-2025 الساعة: 04:57 م - آخر تحديث: 04:56 م (56: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة وباردة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة

طقس الساعات المقبلة: احذروا البرد القارس

المؤتمرنت -
طقس الساعات المقبلة: احذروا البرد القارس
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة وباردة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ومرتفعات إب، والضالع، ولحج، وأبين، وشبوة، ومأرب والجوف وصحارى وهضاب المهرة وحضرموت، وقد يتشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

فيما تكون الأجواء باردة بوجه عام في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز.

وحذر المركز المواطنين من الأجواء شديدة البرودة خاصة المزارعين وكبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: مقتل رئيس أركان الجيش الليبي في تركيا
عربي ودولي: تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في أنقرة
رياضة: السنغال تضرب بوتسوانا بثلاثية
فنون ومنوعات: طبيب ينهال ضرباً على مريض
علوم وتقنية: العلاج بالضحك يوازي الرياضة!
أخبار: الاحتلال يصعّد عدوانه في الضفة والقدس
أخبار: الخارجية تبارك اتفاق تبادل الأسرى
فنون ومنوعات: فضيحة تطارد هيفاء وهبي في مصر
أخبار: فلكي يمني يحذّر: الصقيع لن يرحمكم
رياضة: غداً.. إنطلاق البطولة التنشيطية للتايكواندو
اقتصاد: الذهب يلامس 4500 دولار
اقتصاد: تراجع اسعار النفط
أخبار: 70942 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: عُمان ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن
أخبار: صنعاء.. اتفاق لتبادل 2900 أسير
رياضة: صلاح يمنح مصر فوزاً قاتلاً على زيمبابوي
أخبار: الصقيع مستمرّ.. احذروا
رياضة: نابولي بطلاً لكأس السوبر الإيطالي
عربي ودولي: 875 خرقاً إسرائيلياً لاتفاق غزة
علوم وتقنية: لماذا يشعر البعض بالضياع عند الاستيقاظ؟
عربي ودولي: الشتاء سلاح الاحتلال لإهلاك سكان غزة
علوم وتقنية: قلة الحركة.. خطر على الصحة
فنون ومنوعات: انتحار ممثل أمريكي!
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025