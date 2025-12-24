الأربعاء, 24-ديسمبر-2025 الساعة: 04:57 م - آخر تحديث: 04:56 م (56: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
كيف سيقرأ العرب ومثقفوهم بالتحديد سحب الجنسية الكويتية عن الدكتور طارق السويدان؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - ما فوائد فيتامين «سي» لصحتك

ما فوائد فيتامين «سي» لصحتك وجسمك؟

المؤتمرنت -
ما فوائد فيتامين «سي» لصحتك وجسمك؟
إذا كنت من الأشخاص الذين يبدأون تناول مكملات فيتامين «سي» فقط عند عودة طفلك من المدرسة مريضا، أو عندما يصاب زملائك في العمل في الأسبوع نفسه، فقد تتساءل لماذا قد تحتاج إلى القلق بشأن تناول فيتامين «سي» يومياً إذا كنت تشعر بصحة جيدة.

وعلى الرغم من أن فيتامين «سي» مفيد بشكل كبير لدعم وظائف واستجابات الجهاز المناعي، فإنه يُساعد في مجموعة واسعة من المسارات والأنظمة الفسيولوجية اليومية، ولا ينبغي تصنيفه فقط بوصفه داعماً للجهاز المناعي، وفقاً لموقع «مايند بودي غرين».

ما هو فيتامين «سي»؟
يُعد فيتامين «سي» عنصراً غذائياً أساسياً، والجسم لا يستطيع إنتاجه بمفرده، ويجب تناوله من خلال النظام الغذائي.

ويقول الطبيب ألكسندر ميشيلز، منسق الأبحاث السريرية في معهد «لينوس باولينغ»: «يستخدم فيتامين (سي) عاملاً مساعداً في أكثر من 12 إنزيماً مختلفاً في الجسم للمساعدة في بناء الجزيئات التي نحتاج إليها للبقاء على قيد الحياة».

وتوضح الطبيبة أنيترا كار، مديرة مجموعة أبحاث التغذية في الطب بجامعة أوتاغو: «ولأنه مضاد أكسدة قابل للذوبان في الماء، يلعب فيتامين (سي) دوراً مهماً للغاية بوصفه مضاداً قوياً للأكسدة وقادراً على التخلص من مجموعة واسعة من أنواع الأكسجين التفاعلية».

يعمل فيتامين «سي» كاسحاً للجذور الحرة، وهو عنصر غذائي قوي يزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الدم للمساعدة في تحقيق توازن مستويات الإجهاد التأكسدي في الجسم، ما يحمي الخلايا، ويُعزز مرونتها في جميع أنحاء الجسم.

يُساعد فيتامين «سي» أيضاً مباشرة، أو يكون مطلوباً في العمليات الفسيولوجية التالية؛ امتصاص الحديد، وتحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة، وتخليق الدهون والبروتينات والناقلات العصبية والكولاجين، وإنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين، ونمو الأنسجة وتطورها وإصلاحها.

هل أحتاج إلى تناول مكمل فيتامين «سي» يومياً؟
يتوفر فيتامين «سي» في عدد من الفواكه والخضراوات، مثل الحمضيات والخضراوات والكيوي والفراولة والبطاطس وغيرها.

عند اتباع نظام غذائي متوازن يمكن بسهولة تحقيق المقدار اليومي الموصى به من فيتامين «سي»، وهو 90 ملليغراماً (للرجال) و75 ملليغراما (للنساء).

ولمن لا يصلون للمقدار الموصى به عن طريق الغذاء، يمكن لمكمل فيتامين «سي» عالي الجودة سد فجوة العناصر الغذائية، أما بالنسبة للجرعة فإن حصة عالية الفاعلية تبلغ 1000 ملليغرام توفر كل ما يحتاج إليه جسمك من فيتامين «سي» للقيام بالأنشطة اليومية.*وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: مقتل رئيس أركان الجيش الليبي في تركيا
عربي ودولي: تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في أنقرة
رياضة: السنغال تضرب بوتسوانا بثلاثية
فنون ومنوعات: طبيب ينهال ضرباً على مريض
علوم وتقنية: العلاج بالضحك يوازي الرياضة!
أخبار: الاحتلال يصعّد عدوانه في الضفة والقدس
أخبار: الخارجية تبارك اتفاق تبادل الأسرى
فنون ومنوعات: فضيحة تطارد هيفاء وهبي في مصر
أخبار: فلكي يمني يحذّر: الصقيع لن يرحمكم
رياضة: غداً.. إنطلاق البطولة التنشيطية للتايكواندو
اقتصاد: الذهب يلامس 4500 دولار
اقتصاد: تراجع اسعار النفط
أخبار: 70942 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: عُمان ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن
أخبار: صنعاء.. اتفاق لتبادل 2900 أسير
رياضة: صلاح يمنح مصر فوزاً قاتلاً على زيمبابوي
أخبار: الصقيع مستمرّ.. احذروا
رياضة: نابولي بطلاً لكأس السوبر الإيطالي
عربي ودولي: 875 خرقاً إسرائيلياً لاتفاق غزة
علوم وتقنية: لماذا يشعر البعض بالضياع عند الاستيقاظ؟
عربي ودولي: الشتاء سلاح الاحتلال لإهلاك سكان غزة
علوم وتقنية: قلة الحركة.. خطر على الصحة
فنون ومنوعات: انتحار ممثل أمريكي!
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025